Древний город в центральном Китае стал столицей культурного фестиваля

СЯНЪЯН (XIANGYANG), Китай, 1 октября 2018 г. /PRNewswire/ -- Согласно сообщению Департамента пропаганды Муниципального комитета КПК КНР, город Сянъян в центрально-китайской провинции Хубэй, - родина знаменитого китайского полководца и политического деятеля эпохи Троецарствия (220-280) Чжугэ Ляна, - стал местом проведения культурно-туристического фестиваля, посвящённого богатому историческому наследию и прелестным пейзажам этих мест.

В программу открывшегося 7 сентября и длившегося весь месяц фестиваля вошли художественные выставки, водно-моторная гонка Формула-1, мостиковый турнир, спортивные соревнования на воздушных шарах и другие мероприятия, посвящённые памяти Чжугэ Ляна и привлекшие множество отечественных и зарубежных туристов.

Инновации стали лейтмотивом всей фестивальной программы. Сочетание культуры, туризма и спорта объединило воедино все ресурсы города, а комбинация пресс-конференций, выездных экскурсий и экспозиций туристических товаров позволила продемонстрировать гостям фестиваля весь обширный туристический потенциал региона. Обширное освещение в онлайновых и оффлайновых СМИ привлекло к мероприятию внимание самой обширной аудитории.

Особый акцент организаторы фестиваля сделали на местных «изюминках». Кроме широкого спектра торжественных мероприятий с элементами культурного наследия большим успехом у публики пользовалась выставка работ знаменитого древнего каллиграфа Ми Фу. Зрители, наблюдавшие за соревнованиями по водно-моторному спорту и гонками на воздушных шарах, смогли полюбоваться красивейшими пейзажами этого старинного города.

Активное медийное освещение стало ещё одной отличительной чертой фестиваля в этом году. Международная водно-моторная гонка Формула-1 стала первым спортивным мероприятием такого уровня, когда-либо проводившимся на территории этого города с 2 800-летней историей. Прямую трансляцию соревнований вели десятки медийных площадок национального уровня. Состязания на воздушных шарах также транслировались на государственных телеканалах. А аудитория прямой трансляции открытия фестиваля превысила 80 млн. человек.

Активное участие в торжественных мероприятиях принимали местные жители. 13 гала-представлений на площадях и в различных районах Сянъяна не только привлекли внимание публики, но и побудили многих зрителей попробовать свои силы на сцене. Ударники труда, почётные граждане и простые жители города смогли воочию понаблюдать за спортивными соревнованиями мирового уровня и даже прокатиться на воздушных шарах, дабы с воздуха засвидетельствовать плоды культурного и экономического прогресса, достигнутые городом за прошедшие годы.

Научный подход к организации и управлению мероприятием являются ключом к проведению успешного фестиваля. Около 100 000 людей наблюдали за ходом соревнований по водно-моторному спорту и гонкой на воздушных шарах, что оказало поистине беспрецедентное давление на системы обеспечения безопасности и общественного транспорта. Полиция, дорожные управления, все коммунальные и телекоммуникационные службы продемонстрировали высочайший профессионализм и координацию, обеспечив беспроблемное проведение праздничных мероприятий.