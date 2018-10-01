Ресторан "Кококо" предлагает гастрономические сеты

Гастрономические ужины проходят в ресторане "Кококо" каждый четверг в 19:00.

Шеф-повар Игорь Гришечкин готовит блюда из редких сезонных продуктов Северо-Западного региона, которые презентует лично, сопровождая каждое рассказом об идее создания. Специальный ужин, рассчитанный на 8 человек, состоит из 12-16 блюд. В сет входят несколько закусок, несколько подач основных блюд и несколько десертов. На 80% меню сета каждый раз новое. Гастрономический ужин — это всегда спонтанное меню, придуманное шефом за несколько дней или даже день в день. Он смотрит на то, что в данный момент актуально, и импровизирует.

Стоимость: 5000 руб.

Винное сопровождение: 2500 руб.

Помимо специальных ужинов по четвергам в основном меню ресторана на постоянной основе доступен сет "Cococo Classics", состоящий из 11 блюд – абсолютных хитов ресторана "Кококо"! В него включены несколько закусок, ностальгический рассольник "Ленинградский", два горячих на выбор, среди которых ароматное перлотто "Завтрак туриста" и судак в водорослях из лука-порея. И, конечно, знаменитые десерты – "Мамин любимый цветок", "Клюква в сахаре" и "Кококорн". Сет "Cococo Classics" – идеально подойдет тем, кто хочет познакомиться поближе с удивительной кухней шеф-повара Игоря Гришечкина.

Стоимость: 2900 руб.

Винное сопровождение: 1500 руб.

РЕСТОРАН "КОКОКО"

Вознесенский пр., 6

(812) 418 2060

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