Международный научный форум пройдет в ГУУ с 6 по 7 декабря

Выставка IT-стартапов будет организована в рамках II Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика", который пройдет в Государственном университете управления с 6 по 7 декабря. Компании из Москвы и других городов России представят инновационные разработки в области применения технологий Big Data, виртуальной реальности, а также "облачного" хранения.



Лаборатория "Цифровая экономика и высокие технологии" ГУУ презентует сразу несколько проектов. Участники и гости форума узнают о работе Студии виртуальной и дополненной реальности, которая помогает готовить управленцев цифровой эпохи. Технологии VR и AR в ГУУ используют в рамках обучающего процесса.



Получить представление о виртуальном ассистенте юриста и законотворца позволит разработка "ЮрТех". А технология "Цифровая бумага" расскажет о возможности передачи и хранения любого формата данных (аудио-, видео-, фотоматериалы и прочее) на доступных компактных носителях с высокой степенью защиты.



Организатором международной сессии совместно с Государственным университетом управления выступает информационное агентство ТАСС при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Форум посетят партнеры вуза из стран БРИКС.



В рамках проектов по международному развитию в ГУУ состоится торжественное открытие кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний (информационного общества)". Она начнет свою работу с организации актуальной дискуссионной площадки. Во второй день форума, 7 декабря, пройдет круглый стол на тему: "Преодоление цифрового неравенства: перспективы развития цифрового волонтерства". Российские и международные партнеры ГУУ обсудят проблемы доступа к информации, повышения уровня медиаграмотности, распространения позитивного контента, деструктивных проявлений в социальных сетях и другие в разрезе возможного созидательного участия цифровых волонтеров.



Эксперты из Китая предлагают обсудить исследование журналистской медиакритики, рассказать о её развитии и синтезе с медиаобразованием в странах Азии. Ведущая программы "Доброе утро" на "Первом канале" Дильбар Файзиева и журналист, ведущая программы "Деловое утро" на НТВ Елена Верная представят свой взгляд на формирование и распространение деструктивного контента в Интернете и в социальных сетях. Блогер Дмитрий Щукин расскажет о том, как заинтересовать цифровое общество "позитивом" и сделать добрый контент интересным. Выступление доктора социологических наук, профессора, директора Института прикладной политики, заведующей сектором изучения элиты Института социологии РАН Ольги Крыштановской сосредоточится вокруг темы: "Власть и общество: новые технологии взаимодействия". Также свое мнение выскажут и другие ученые, представители законодательных органов власти и общественники.



Итогом дискуссии станет сбор предложений для подготовки договора о намерениях по созданию Международного центра развития цифрового волонтерства в ГУУ.



Официальный сайт и регистрация: https://guu.ru/digital



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