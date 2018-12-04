Infortrend представляет новую хост-плату 25 GbE для линейки хранилищ GS

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 4 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend®Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня сообщила о выпуске хост-платы Ethernet 25 Гб (25GbE), предназначенной для линейки устройств EonStor GS 2000/3000/4000. Новая плата обеспечивает повышенную гибкость конфигурации и внедрения упомянутых систем хранения информации.

По мере повышения производительности современных процессоров SSD-дисков хранилища нуждаются в быстродействии операций ввода/вывода для эффективного обмена данными в сети. Одна линия 25GbE обеспечивает 2,5-кратное увеличение пропускной способности, оставаясь при этом обратно совместимой с 10 GbE, что гарантирует беспроблемный и максимально гибкий переход. 25 GbE соответствует растущим требованиям к производительности хранилищ со стороны систем ВПВ, распределённых приложений и кластерных баз данных.

Хост-платы Infortrend с двумя портами Ethernet 25 Гб/с каждая, обеспечивают пользователям высокую скорость передачи информации по сетям Ethernet, устраняя проблему узких мест в сети и упрощая процедуру развертывания хранилища. С точки зрения конфигурации, двухконтроллерная система GS 4000 с двумя хост-платами на каждый контроллер поддерживает до восьми Ethernet-портов 25 Гб/с.

"Современные прикладные приложения и системы требуют от сетей пропускной способности значительно выше 10 GbE. Наша новая хост-плата 25 GbE для устройств EonStor GS предоставляет клиентам решение, растущее вместе с их системами и обеспечивающее максимальную окупаемость инвестиций", - отметил Томас Као, старший директор по вопросам планирования производства.

Текущие пользователи хранилищ GS 2000/3000/4000 смогут перейти на хост-платы 25 GbE посредством обновления фирменного обеспечения. Производитель планирует в ближайшее время представить аналогичную плату и для устройств линейки EonStor DS.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о линейке EonStor GS.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TWSE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.