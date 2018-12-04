Кагоцел вновь стал "Самым назначаемым препаратом при лечении ОРВИ и гриппа"

29 ноября 2018 г. на 7-ой церемонии "Russian Pharma Awards2018" Кагоцел вновь был выбран "Самым назначаемым препаратом при лечении ОРВИ и гриппа".

Более 550 000 врачей, опираясь на свой опыт и ежедневную практику, проголосовали за препарат, который они назначают своим пациентам для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Именно поэтому премия считается наиболее беспристрастным отражением мнения российских специалистов о лекарственных средствах. Кагоцел побеждает в этой номинации "Russian Pharma Awards" уже 5-ый год подряд, что подтверждает безусловное лидерство бренда и, что главное, доказывает доверие специалистов отрасли к препарату Кагоцел.

"Этот год очень знаменателен для бренда Кагоцел и компании "Ниармедик" в целом. Выпущена упаковка с количеством 20 таблеток, т.е. теперь для прохождения полного курса лечения гриппа или ОРВИ взрослому необходима всего одна упаковка №20. Кроме того, уже традиционно препарат получает ключевые награды отрасли. Так, Кагоцел был выбран лучшим для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа специалистами аптечных сетей, согласно премии "Зеленый крест". В рамках премии "Товар года" одержана победа в номинации "Противомикробные препараты для системного использования". И уже почти под Новый год мы получаем еще один неожиданный приятный подарок: самый назначаемый препарат по версии практикующих врачей. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении. Нам доверяют как потребители, так и специалисты, что, безусловно, говорит о нашем лидерстве в сегменте и подтверждает эффективность и безопасность препарата", - отметила продакт-менеджер по Кагоцелу компании "Ниармедик" Анна Дахина.

Учредителем "Russian Pharma Awards" является крупнейшая в мире профессиональная социальная сеть для русскоязычных врачей "Доктор на работе". По сути, премия выступает в качестве объединяющего моста между врачами и фармацевтами. В этом году церемония награждения прошла уже в 7-й раз, препараты выбирались в более чем 20 номинациях. На мероприятии присутствовали лидеры рынка, представители ведущих фармацевтических компаний.

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