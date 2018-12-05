В Петербурге в гипермаркете "ЛЕД" пройдет встреча с историком моды Александром Васильевым

9 декабря в гипермаркете шуб "ЛЕД" состоится встреча с известным художником по костюму, историком моды, искусствоведом и телеведущим Александром Васильевым. Жителям Санкт-Петербурга представляется уникальная возможность познакомиться с главной фигурой "Модного приговора" и, возможно, даже почувствовать себя героем этой телевизионной передачи. Александр Васильев расскажет о последних тенденциях меховой моды, обратит внимание на основные цвета, фасоны, must have сезона и что носить Моветон, даст персональные рекомендации по выбору шуб и аксессуаров из меха, ответит на вопросы по теме. Встреча обещает быть интересной и непринужденной. В программе - автограф-сессия и фотосессия.

Примечательно, что за день до встречи в гипермаркете "ЛЕД", 8 декабря, Александр Васильев отмечает юбилей. В свои 60 лет он ведет активную общественную деятельность: читает лекции во многих колледжах и университетах мира по истории моды и сценического дизайна, уделяет много времени мастер-классам и курсам лекций в российских университетах и колледжах. Поэтому для гипермаркета "ЛЕД" это особый гость, встречу с которым нельзя пропустить.

Ждем вас по адресу: Пулковское шоссе, д. 17, корп. 2, в 14:00. Вход свободный. гипермаркет "О’кей".

Гипермаркет шуб "ЛЕД" — это первый магазин шуб в Санкт-Петербурге такого формата. В гипермаркете представлены меховые изделия собственной фабрики, которая работает на российском рынке уже более 20 лет и является одним из крупнейших в России производителем и оптовым поставщиком верхней одежды из меха: норки, мутона, лисы, куницы, соболя, каракульчи.

Гипермаркет шуб "ЛЕД": Пулковское шоссе, д. 17, корп. 2, гипермаркет "О’кей", дополнительная информация по телефону 924 36 33.