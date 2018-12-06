Московский медиафорум подвел итоги пятилетнего реформирования рынка прессы в столице

29 ноября в Москве состоялся XVIII Городской отраслевой форум печати "Актуальные вопросы издания и распространения периодической печати и книжной продукции", организатором которого выступил столичный Департамент средств массовой информации и рекламы при участии Негосударственного образовательного учреждения "Академия коммуникации и информации", Некоммерческого партнерства "Национальная сеть распространения прессы "Союзпечать", Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) и Российского книжного союза.
Главное внимание на мероприятии было уделено анализу достижений в реформировании и развитии отрасли издания и распространения периодической печати и книг за прошедшие пять лет.
Форум открыл И.В. Шубин, руководитель Департамента СМИ и рекламы города Москвы. Он вручил награды победителям ежегодного городского смотра окружных и районных газет "Информируем из первых рук" и конкурса "Лучший книжный магазин Москвы".
Участники Форума единодушно поддержали курс Правительства Москвы на поддержку и развитие печатной отрасли. Отмечалось, что Москва за пять лет вышла на лидирующие позиции в стране по количеству киосков прессы на душу населения, превысив установленный Правительством РФ норматив более чем на 9 процентов. Также было отмечено успешное развитие распространения книжной продукции – за последний год в городе открылись 24 новых книжных магазина, что является рекордным показателем для регионов РФ.
Выступающие на Форуме подчеркивали, что в правительствах многих регионов РФ нет отдельных структурных подразделений, подобных Департаменту СМИ и рекламы города Москвы. Это затрудняет диалог бизнеса с местными властями и приводит, в частности, к массовому закрытию торговых объектов прессы в отличие от Москвы, где система распространения печатной периодики активно развивается.
Форум единогласно принял резолюцию, в которой выражена поддержка деятельности Департамента СМИ и рекламы города Москвы по развитию столичной медиаиндустрии и определены основные задачи и направления работы отрасли печатных СМИ на 2019 год.