ВЦИОМ: никаких препятствий для использования гомеопатии нет

Сегодня с понятием "гомеопатический метод лечения" знакомо три четверти россиян (74%). Личный или семейный опыт применения гомеопатических препаратов среди информированных о гомеопатии имеет 38% опрошенных, 58% их них положительно оценивает их эффективность. Примечательно также, что за прошедший год индекс воспринимаемой эффективности гомеопатического лечения за прошедший год вырос с +7 до +17 пунктов. Такие данные исследования "Знания и практики россиян в области здорового образа жизни. Взаимосвязь между применением гомеопатического метода и другими практиками в области сохранения здоровья" представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Декларируемое доверие к гомеопатическому методу лечения в виде индекса воспринимаемой эффективности за последний год выросло с +7 до +17 пунктов. Однако 41% опрошенных, которые слышали о гомеопатии, никогда не применяли этот метод, а 21% - даже не знают, являются ли лекарства, которые они используют, гомеопатическими или нет. При этом в ситуации поиска информации о способе лечения или лекарстве 71% опрошенных обратится к врачу, 29% будет руководствоваться собственным опытом, а 12% будет действовать самостоятельно, на основании информации, полученной из Интернета и книг.

Исследование показало, что почти половина россиян (42%) нормально отнесется к тому, что врач выпишет ему гомеопатическое лечение либо в качестве монотерапии (5%), либо в сочетании с другими препаратами (37%). Среди тех, кто имеет опыт личного или семейного применения гомеопатии, оба показателя выше – 8% и 63% соответственно.

Федот Тумусов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья, председатель Экспертного Совета по совершенствованию законодательного регулирования в сфере комплементарной медицины: "Никакого запрета в законодательном плане применения гомеопатических лекарственных средств нет. Гомеопатия — это один из методов лечения. Сегодня ее роль возрастает и в профилактике, и в реабилитации. Но пока у нас гомеопатические средства занимают незаслуженно маленькую толику в процессе лечения. Тут много причин, которыми надо заниматься, но с точки зрения законодательного обеспечения в допуске гомеопатических лекарств на российский рынок проблем у нас сегодня на самом деле нет. Поэтому я считаю, что тут надо, в ходе реформы системы здравоохранения, развивать и это направление".

Владимир Егоров, президент Национальной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ: "Приказ Министерства здравоохранения РФ о разрешении гомеопатического метода действует, сейчас были утверждены нормативные документы по регулированию гомеопатии для единого рынка на пространстве ЕврАзЭС. Кроме того, на днях Минздравом РФ был утвержден второй том государственной фармакопеи, посвященный использованию различных форм гомеопатических лекарств! Это очень важно для пациентов и контролирующих органов, потому что у нас появляются полноценные объективные и обоснованные механизмы контроля производства и использования таких препаратов. Таким образом, использование гомеопатических средств врачами будет более обосновано".

В 2017 году Генпрокуратура РФ в официальном ответе на запрос Национального совета по гомеопатии сообщила, что использование гомеопатических методов лечения не противоречит законодательству РФ.

Опрос "Знания и практики россиян в области здорового образа жизни. Взаимосвязь между применением гомеопатического метода и другими практиками в области сохранения здоровья" Всероссийского центра изучения общественного мнения проведен 21-24 ноября 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%.