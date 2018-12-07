Ресторан "Магадан" на Красном Октябре приглашает встречать Новый год

"Магадан" на Красном Октябре приглашает на праздничную вечеринку с роскошным застольем и отличной развлекательной программой. Будут живая музыка, танцы и DJ, а специально приглашенная группа "Отпетые мошенники" исполнит все свои главные хиты.

Всю ночь будет действовать основное и барное меню без ограничений. Правильное настроение поддержат традиционные новогодние блюда в авторской интерпретации шеф-повара Сергея Векшина, который главные роли в рецептах раздает согласно генеральной концепции заведения – рыбе и морепродуктам из рек и морей Дальнего Востока.

Идеально впишутся в сюжет новогоднего торжества оливье по-магадански с палтусом (750 р.), креветки под шубой по-магадански (750 р.), холодец с крабом и магаданскими креветками (750 р.), жареная барабулька с картофелем на двоих (1100 р.) форель горячего копчения (1200 р.), стерлядь горячего копчения (1500 р.), филе черноморской камбалы со шпинатом и голландским соусом (1300 р.) и специальное предложение – фирменное жаркое "Три карася" (650 р.). И, конечно, море икры: красная (750 р./50 г), черная осетровая (3700 р./50 г).

Лучшие варианты для заказа "в стол" на компанию – полкило астраханской черной икры с домашними блинами (29 900 р.), магаданский сет, в который входят полтора килограмма конечностей камчатского краба, устрицы и ассорти креветок (16 900 р.), горячее ассорти морепродуктов "Гранд" – запеченные в остром соусе крабы, осьминоги с чесноком и розмарином, лосось на гриле, аппетитные кальмары, розовые креветки, мидии в белом вине, а также молодой бакинский картофель, спаржа и шпинат в качестве гарнира (15 000 р.).

Стоимость билета – от 5000 до 8000 р./персона.

Сбор гостей в 22:00.

"Магадан" на Красном Октябре

Берсеневский переулок, д. 3/10, стр. 8

Тел.: +7 (495) 114-56-55

Средний чек: 1500 руб.

Время работы: вс-чт: 12:00-03:00, пт-сб: 12:00-06:00