МТС запустила облачный сервис для хранения гигантских массивов данных

МТС объявила о запуске облачного сервиса для корпоративных клиентов по хранению больших массивов данных. Это решение облачного провайдера #СloudMTS, которое развернуто в собственных дата-центрах МТС, связанных каналами связи оператора.



Минимальный размер объектного хранилища для бизнеса – один терабайт. Структура сервиса позволяет распределять объекты по «контейнерам», которые могут быть связаны с отдельным проектом или группой пользователей. Для совместной работы предусмотрена система управления доступом к данным. Безопасность данных в хранилище обеспечивается инфраструктурой МТС, архитектурой технологических решений от крупных производителей систем хранения, использованием защищенных каналов и протоколов передачи данных, говорится в сообщении компании.

Оператор полагает, что решение будет востребовано бизнесом, которому нужно организовывать системы хранения данных, создавать архивы и каталоги – например, видеофайлов охранных систем, статического контента веб-сайтов, данных backend-платформ мобильных приложений и игр, истории транзакций и электронного документооборота. Сервис рассчитан на работу с тяжелым контентом студиями видеопродакшна, фотобанками, конструкторскими бюро, дизайн-студиями, видеохостингами. Объектное хранилище можно использовать в качестве площадки для формирования Data lake в целях дальнейшей обработки и анализа данных, уточняют в МТС.

С развитием технологий интернета вещей и больших данных, автоматизации производства и появления «умных» городов генерируются огромные массивы информации. Данные, полученные в результате анализа поведения потребителей, геоаналитики, мониторинга состояния окружающей среды и технологических объектов нужно где-то хранить и обрабатывать, и желательно делать это быстро и безопасно», – комментирует директор облачного провайдера #СloudMTS Олег Мотовилов. Общая стоимость использования сервиса является сегодня одной из самых низких на российском рынке, утверждает он. В рамках предложения МТС плата взимается только за используемый объем хранилища: 1,5 рубля за 1 Гб. Отсутствует тарификация за HTTPS-запросы, входящий и исходящий интернет-трафик.

Объём российского рынка облаков растет в среднем на 30-40% в год, как и объем мирового. Мировой рынок облачных сервисов, по данным IDC, вырос на 29,5% за 2017 год, достигнув $117 млрд; согласно Gartner объём рынка достиг $153,5 млрд. По прогнозам той же IDC, мировой объем данных к 2025 году вырастет пятикратно по сравнению с 2018 годом, превысив 175 зеттабайт.