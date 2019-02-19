Бэньси исполняет "песнь льда и пламени"

ШЭНЬЯН (SHENYANG), China, 19 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- В ходе празднования Китайского нового года в этом году тысячи туристов из всех уголков страны приехали в город Бэнси в провинции Ляонин, чтобы принять участие в настоящем празднике льда и снега. Согласно заявлениям муниципального правительства города, руководству Бэньси удалось сформировать инновационную "ледяную" экономику и успешно решить распространенную среди туристических центров на севере Поднебесной проблему - чередования "горячего" (высокого) и "холодного" (низкого) сезонов. Местные власти смогли превратить "холодные" ресурсы в "горячую" экономику, исполнив в результате настоящую "песнь льда и пламени".

13 февраля этого года на территории Международного термального курорта "Хуаси-Му" состоялся Карнавал льда и снега. Чэнь Кэфэн и его друзья-туристы из Шэньчжэня как следует "вооружились" для активного отдыха на лыжных трассах Бэньси. "Мы приехали сюда специально, чтобы проехаться по здешней "черной" трассе - она соответствует высочайшему международному уровню", - поделился Чэнь Кэфэн.

"Забавный факт: после купания в горячих источниках мокрые волосы замерзают в считанные секунды", - рассказал турист из города Цзинань в пров. Шаньдун. По словам управляющего директора Международного термального курорта "Хуаси-Му" Сун Чжэнлиня, ежегодно в Бэньси из южных регионов страны приезжает множество туристов, желающих покататься на лыжах, расслабиться в термальных ваннах и насладиться настоящей зимой. Особенный наплыв наблюдается в период Праздника весны: чтобы попасть сюда на Новый год, номера в отелях приходится бронировать за месяцы вперед.

В последнее время посещение термальных источников, катание на горных лыжах и дегустация бараньего маньчжурского супа в Бэньси превратились в своеобразный туристический тренд. Используя уникальные геологические и экологические ресурсы региона, руководство Бэньси постепенно сформировало всеобъемлющую модель развития "экономики льда и снега", поспособствовав процветанию зимнего туризма. На сегодняшний день, в городе работают около 20 курортных комплексов с собственными горнолыжными трассами и термальными источниками.

Холодные, снежные зимы, характерные для провинции Ляонин, послужили новым стимулом для развития местной экономики, а властям Бэньси удалось буквально превратить свою скованную льдом и снегом землю в неисчерпаемый источник золота и серебра. Согласно данным о сегменте зимнего туризма, за 2018 год Бэньси принял около 7,702 млн гостей, а общие поступления от туристических услуг достигли 6,24 млрд юаней.

Секретарь городского комитета КПК в Бэньси Цзян Сяолинь рассказал журналистам, что местному руководству удалось создать весьма успешную туристическую модель, привлекающую сюда тысячи гостей из всех уголков страны и позволившую заметно повысить доходность туристической деятельности. К примеру, владельцы Международного термального курорта "Хуаси-Му" инвестировали в свой комплекс свыше 2 млрд юаней. На эти средства были построены высококлассные термальные бани в отдаленных горных деревушках, что сегодня заметно способствует возрождению сельской местности и приносит дополнительный доход местным жителям.

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