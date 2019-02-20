Manchester United и Marriott International объявляют о коллаборации в области маркетинга

ЛОНДОН (Великобритания), 20 февраля 2019 года /PRNewswire/ -- Marriott International (NASDAQ: MAR) и Manchester United (NYSE:MANU) объявляют сегодня о новом долгосрочном проекте в области маркетинга, который предоставит 120 миллионам участников программы лояльности Marriott Bonvoy эксклюзивный доступ к незабываемым футбольным моментам с Manchester United, в том числе шанс на один день стать диктором стадиона клуба или менеджером по экипировке.

Новое маркетинговое партнерство стартует сегодня показом фильма, в котором представлены несколько узнаваемых лиц из первой команды и руководства команды "Манчестер Юнайтед", воплощая эти культовые моменты в жизнь.

"Marriott International – безусловный лидер в своей области, и мы очень рады сотрудничать с этой компанией в рамках запуска ее обновленной программы лояльности Marriott Bonvoy. Надеемся, что вместе мы подарим участникам Marriott Bonvoy волнующие и захватывающие моменты, которые только Manchester United способен дарить своим фанатам по всему миру", - комментирует Управляющий директор Manchester United Ричард Арнольд (Richard Arnold).

Программа путешествий Marriott Bonvoy предоставляет своим участникам доступ к своему выдающемуся портфолио всемирных брендов и отелей в 130 странах и регионах, а также беспрецедентные бонусы и незабываемые впечатления с Marriott Bonvoy Moments.

"Мы очень рады предложить расширенную систему бонусов участникам Marriott Bonvoy, которая теперь предоставляет уникальную возможность принять участие в проекте с известным футбольным клубом "Манчестер Юнайтед". Участники программы смогут обменять баллы, наколенные во время пребывания в отеле, на доступ к VIP-играм любимой команды", - говорит Карин Тимпоне, директор по глобальному маркетингу Marriott International.

Marriott Bonvoy Moments позволяет участникам набирать баллы, чтобы обменять их на любой из 8000 продуктов и услуг в индустрии развлечений, спорта, кулинарии и многого другого по всему миру. Эксклюзивные моменты Manchester United включают в себя:

Опыт диктора стадиона – участники Marriott Bonvoy получат шанс выиграть путешествие за кулисы легендарного "Театра мечты" и следить за диктором стадиона в процессе приготовления к матчу. Перед игрой победивший участник и гость по-настоящему прочувствуют атмосферу стадиона, прежде чем насладиться VIP-посещением игры, включая возможность получить билеты на матч и лично поприветствовать бывшего игрока команды.

Возможность поприветствовать команду по прибытии на "Олд Траффорд" - Участники и их гости, прибывшие на "Олд Траффорд" в день матча, отправятся на поле, чтобы встретить легенду "Манчестер Юнайтед", прежде чем отправиться в зону для игроков и получить возможность поприветствовать команду, после чего игроки вместе с тренером отправятся в раздевалку, чтобы подготовиться к игре.

Опыт менеджера по экипировке – Гости смогут принять участие в в предматчевой подготовке раздевалки футбольного клуба на стадионе "Олд Траффорд" вместе с менеджером по экиперовке. Участник и его гость помогут подготовить экипировку перед прибытием игроков, прежде чем команда отправится на поле, а также встретить легенду Manchester United. После этого, участник сможет расслабиться и насладиться VIP-атмосферой матча, сопровождающей гостей с первых минут и до финального свистка.

Чтобы увидеть весь спектр моментов Marriott Bonvoy с Manchester United, посетите: www.moments.marriottbonvoy.com

О Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) располагается в Бетесде, штат Мэриленд, США, и объединяет более чем 6900 объектов недвижимости, работающих под 30 ведущими брендами отелей в 130 странах и регионах. Marriott осуществляет управление отелями, предоставляет франчайзинговые права и реализует лицензионные программы предоставления объектов недвижимости во владение на время отдыха во всем мире. В настоящее время компания предлагает программу путешествий, Marriott BonvoyTM, заменив Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® и Starwood Preferred Guest® (SPG). Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.marriott.com, а для получения последних новостей компании посетите www.marriottnewscenter.com. Вы можете также связаться с нами в сети Facebook и найти нас по @MarriottIntl в сетях Twitter и Instagram.

О программе Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy – новая программа путешествий компании, в основе которой лежит вера в то, что путешествия делают богаче жизнь людей и мир вокруг них. Marriott Bonvoy запускается в феврале 2019 г. и заменяет программы Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards и Starwood Preferred Guest (SPG). Эта программа путешествий охватывает ассортимент выдающихся брендов, которая может позволить вам зарабатывать и тратить баллы лояльности, а также предоставлятьдоступ к 120 тысячам экскурсий, приключений и других мероприятий Marriott Bonvoy Moments, давая участникам возможность открывать для себя мир, воплощая в жизнь свои мечты. Благодаря пяти уровням элитного членства в Marriott Bonvoy, элитный статус стал еще более доступным. Переход на единую валюту ускорил и упростил получение и трату баллов лояльности, а использование совместных кредитных карт Chase и American Express позволяет участникам получать заработанные баллы еще быстрее. При бронировании номеров непосредственно на Marriott.com участники программы получают все бонусы элитного статуса, включая бесплатный и улучшенный доступ к Wi-Fi и эксклюзивные расценки, а приложение Marriott дает возможность использовать мобильные устройства для оформления регистрации и выезда, запросов и, там где это возможно, получения мобильных ключей. Помимо доступа к насыщенной программе путешествий, Marriott.com также предлагает клиентам возможность бронирования номеров 30 элитных брендов, море незабываемых впечатлений и самые выгодные расценки. Путешественники смогут также поддерживать связь с Marriott Bonvoy в сетях Facebook, Twitter и Instagram.

О футбольном клубе Manchester United

Manchester United — одна из самых известных и успешных спортивных команд в мире, которая участвует в спортивной игре, вызывающей наибольший зрительский интерес во всём мире. За свою 141-летнюю историю команда выиграла 66 трофеев, что позволило клубу создать ведущий мировой спортивный бренд и обзавестись мировым сообществом, объединяющим 659 миллионов поклонников. Наше огромное сообщество энтузиастов предоставляет мировую площадку для Manchester United и позволяет получать значительную прибыль из множества источников, включающих в себя спонсорскую поддержку, торговлю атрибутикой, лицензирование продукции, новые мобильные медиа-приложения, теле- и радиовещание и дни матчей.