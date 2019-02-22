JA Solar поставила все модули для первой во Вьетнаме солнечной электростанции PERC

ПЕКИН (BEIJING), 22 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Co., Ltd., ведущий мировой производитель высокоэффективных фотоэлектрических продуктов, сообщила о поставке PERC-модулей общей мощностью 48,3 МВт для солнечной электростанции BP Solar 1 во Вьетнаме. Это не только первый для страны проект с использованием технологии PERC, но и важный шаг в продвижении прикладного применения высокоэффективных солнечных модулей на рынках Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии. Именно поэтому проект играет важную роль в развитии регионального сектора возобновляемой энергетики.

Разработчиком и застройщиком (ЕРС-подрядчиком) солнечной электростанции в провинции Ниньтхуан, выступает известный вьетнамский специалист по возобновляемой энергетике - компания Bac Phuong Joint Stock Company. По предварительным расчетам, объект с установленной мощностью 48,3 МВт будет генерировать 80 млн кВт-ч электричества, сокращая выбросы диоксида углерода на 79 760 тонн в год. В тесном сотрудничестве с Bac Phuong Joint Stock Company компания JA Solar осуществила поставку модулей и их монтаж на объекте с опережением графика. 20 января 2019 года электростанция была успешно подсоединена к национальной энергосети Вьетнама и введена в эксплуатацию.

Объект расположен на побережье в низких тропических широтах. Сложные природно-климатические условия региона (влажное тепло, обилие солей, щелочей и сильные ветра) предъявляют жесткие требования к качеству солнечных модулей. Продукция JA Solar прошла строжайшие испытания на долгосрочную надежность и адаптивность к окружающей среде, продемонстрировав отличную стойкость к PID-затуханию, солевой коррозии и ветровой нагрузке. Эти модули способны гарантировать стабильность всей солнечной электростанции и оптимизировать выработку энергии.

Г-н Цзинь Баофан (Jin Baofang), президент и главный исполнительный директор JA Solar, прокомментировал: "Наша компания и дальше будет делать акцент на технологических инновациях и повышении качества продукции в целях удовлетворения разнообразных потребностей наших клиентов и содействия развитию возобновляемой энергетики в глобальном масштабе".