ZTE подтверждает статус ключевого игрока отрасли 5G

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 25 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных услуг, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного Интернета, демонстрирует свои новейшие коммерческие разработки в области комплексных технологий 5G на выставке мобильной индустрии – Всемирный мобильный конгресс (MWC) 2019, который начинает свою работу 25 февраля 2019 года. ZTE также презентует потенциальные бизнес модели для внедрения 5G, познакомит посетителей со своим опытом в области исследований новых сервисов 5G и сотрудничества с мировыми операторами связи в этой области.

На MWC ZTE представит свое первое флагманское устройство 5G, которое планируется запустить на европейском и китайском рынках в первой половине 2019 года. Также будет представлена новейшая серия ZTE Blade V10, устройства данной серии гарантируют уникальный пользовательский опыт для молодых потребителей. Гостям выставки также продемонстрируют абонентское оборудование 5G (СРЕ), предназначенное для установки в помещениях, решения для Интернета вещей (IoT), Интернета транспортных средств (IoV) и мобильные широкополосных сетей (MBB).

Следуя заглавной теме выставки этого года: "Интеллектуальные возможности подключения", ZTE также продемонстрирует свои комплексные интеллектуальные сети "минималистической" архитектуры с широким функционалом и превосходной производительностью, также будут представлены интеллектуальные и гибкие возможности конвергентной сети радиодоступа 5G (RAN).

Кроме того, ZTE также продемонстрирует свое решение Unisite на основе серийных базовых станций. Эти продукты отличаются высокой степенью интеграции, высокой производительностью, многочастотными и многорежимными возможностями, они предназначены для операторов связи, уже готовых приступить к коммерческим разработкам 5G. Решение Unisite упрощает развертывание сети 5G, снижает затраты и повышает эффективность. Уникальное для отрасли решение ZTE 5G Common Core, основанное на сервисно-ориентированной архитектуре (SBA), поддерживает полный доступ и конвергенцию 2G / 3G / 4G / 5G / фиксированных сетей, а также стандарты 3GPP R15 для SA и NSA, обеспечивая одноэтапную имплементацию архитектуры.

Китайский разработчик демонстрирует полную готовность к масштабному коммерческому внедрению 5G. Компания завершила первую в мире полевую верификацию 5G end-to-end сервисов на базе мобильных терминалов 5G, укрепив свои позиции в авангарде решений 5G. Являясь лидером в этой области, ZTE по-прежнему нацелена на сотрудничество с отраслевыми партнерами для формирования более открытой экосистемы, содействуя коммерческому развертыванию 5G и создавая системы сетевой безопасности и контроля за соответствием установленным нормативно-правовым требованиям.

"Располагая комплексными преимуществами в технологическом аспекте, ZTE прикладывает все усилия для создания беспроводных сетей 5G, отличающихся широким спектром сервисов, интеллектуальным обслуживанием O&M и простотой развертывания", - отметила г-жа Цуй Ли, вице-президент компании ZTE. "С серией коммерческих продуктов, которые могут поддерживать все технологии радиодоступа (RAT) и все сценарии, ZTE сможет создавать простые и конвергентные сети для операторов связи по всему миру. Используя возможности искусственного интеллекта (AI), ZTE будет создавать сверхумные сети 5G по требованию, обладающие невероятной производительностью и эффективностью".

Комплексная линейка решений ZTE на MWC 2019

ZTE имеет уникальную возможность полностью поддерживать глобальный процесс коммерциализации 5G благодаря своему широкому набору комплексных решений, которые помогают операторам создавать простые интеллектуальные коммерческие сети 5G. На конгрессе MWC компания поделится с операторами практическим опытом развертывания и управления сетями 5G, чтобы полностью продемонстрировать коммерческие возможности автономных (SA) и неавтономных (NSA) сетей. Они будут включать в себя:

Прямая трансляция комбинированного решения ZTE 5G и периферийных вычислений мультисервисного доступа (MEC) для спортивных площадок и стадионов. Зрителей ждет аудиовизуальная демонстрация с малым временем задержки и возможностью мгновенного воспроизведения под разными углами обзора.

Обзор облачных приложений виртуальной реальности (VR), персонализированных проектов интеллектуальных сетей, а также 5G-приложений для смарт-производства с большой пропускной способностью, малым временем задержки и высокой надежностью.

Демонстрация удаленного управления роботом через сеть 5G в режиме реального времени с точностью до миллисекунды

В понедельник, 25 февраля, с 15:00 до 19:00, ZTE совместно с GSMA проведет 5G Саммит в Зале 8, где гости и партнеры из телеком отрасли обсудят будущие перспективы 5G, в том числе особенности развертывания сетей 5G и инновационные бизнес модели для внедрения сетей пятого поколения.

В авангарде 5G вместе с ZTE

Первым шагом в построении сети 5G является выбор транспортных технологий. Три ключевых сценария применения 5G будут определять направление инноваций с точки зрения улучшений и обновлений сетевой инфраструктуры. Чтобы заложить основу для эры 5G, ZTE инвестировала значительные средства в разработку технологий для различных уровней сетевой инфраструктуры:

Транспортные технологии 5G : готовый к коммерческому внедрению комплексный транспортный продукт 5G от ZTE подходит для любых сценариев практической реализации, он оснащен передовыми технологиями, обеспечивающими минимальное время задержки переадресации, эффективное сетевое сегментирование, сверхвысокую точность, временную синхронизацию и др.

: готовый к коммерческому внедрению комплексный транспортный продукт 5G от ZTE подходит для любых сценариев практической реализации, он оснащен передовыми технологиями, обеспечивающими минимальное время задержки переадресации, эффективное сетевое сегментирование, сверхвысокую точность, временную синхронизацию и др. Оптические сети : запатентованная технология ZTE позволила улучшить пропускную способность сетей до 100G и выше. Компания является единственным производителем, оборудование которого способно доставлять до 200G без регенерации в магистральной сети WDM (мультиплексирование с разделением по длине волны). Флагманская платформа оптического доступа следующего поколения TITAN является лидером в области интеграции различных поколений связи, а также конвергенции мобильных и фиксированных сетей. Платформа используется для упрощения инфраструктуры доступа и оптимизации работы конечных пользователей.

: запатентованная технология ZTE позволила улучшить пропускную способность сетей до 100G и выше. Компания является единственным производителем, оборудование которого способно доставлять до 200G без регенерации в магистральной сети WDM (мультиплексирование с разделением по длине волны). Флагманская платформа оптического доступа следующего поколения TITAN является лидером в области интеграции различных поколений связи, а также конвергенции мобильных и фиксированных сетей. Платформа используется для упрощения инфраструктуры доступа и оптимизации работы конечных пользователей. Контентные сети: ZTE остается лидером в сфере интеграции технологий сетей передачи данных (CDN). Пропускная способность созданных ею глобальных систем превышает 100 млн пользователей, а инновации в области архитектуры 5G поддерживают непрерывное развитие контентных сетей и новых бизнес-сценариев.

ZTE стремится к созданию экосистемы 5G и преодолению технических сложностей, возникающих в процессе перехода, путем предоставления комплексных решений: от чипсета, технологий для ядра сети, серийных сквозных продуктов до сетевой конвергенции, приложений для искусственного интеллекта и исследования сценариев применения 5G. В сотрудничестве с ZTE операторы смогут реализовать сверхпростую, интеллектуальную коммерческую сеть 5G, которая обеспечивает улучшенный опыт использования 5G.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет свыше десяти процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.ru, www.zte.com.cn