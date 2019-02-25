NetComm впервые публично продемонстрирует свою революционную технологию самоинсталляции 5G

СИДНЕЙ (SYDNEY), 25 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания NetComm завтра представит свою революционную технологию 5G Fixed Wireless Self-Install (самоинсталляции сервисов фиксированной беспроводной сети 5G). Презентация состоится в рамках Всемирного мобильного конгресса (MWC) в Барселоне и станет первой публичной демонстрацией новой технологии для мировых сетевых операторов.

Телекоммуникационные компании по всему миру находятся в поисках надежной платформы самоинсталляции для своих сетей 5G Fixed Wireless. Спрос на подобные решения обусловлен желанием операторов устранить статью расходов, связанных с отправкой инженера на территорию заказчика для установки внешней антенны приема сигнала 5G.

В ходе MWC компания NetComm станет первым на мировом рынке поставщиком, публично представившим технологию самонастройки 5G, сокращающую временные и финансовые затраты на подключение частных и корпоративных клиентов к сервисам фиксированной беспроводной связи 5G и тем самым создающую вполне жизнеспособный бизнес-кейс для 5G Fixed Wireless.

Директор по вопросам маркетинга и коммуникаций NetComm Элс Берт (Els Baert) отметил:

"Мы наблюдаем обширный интерес к нашей новой технологии 5G Fixed Wireless Self-Install со стороны ведущих мировых операторов. Многие из них смогут познакомиться с нашей разработкой ближе на Всемирном мобильном конгрессе.

В общении с телекоммуникационными компаниями из всех уголков земного шара мы часто слышим, что самоинсталляция является тем самым недостающим компонентом, способным сделать сервисы 5G Fixed Wireless прибыльными. И компания NetComm является безусловным лидером в вопросе вывода этой критически важной технологии на рынок.

Сервисы 5G Fixed Wireless предоставляют операторам грандиозную возможность получить новый канал поступления доходов от существующих сетей и спектральных активов. А мы располагаем технологией, способной помочь им в извлечении максимальной выгоды из этого уникального шанса".

Платформа самоинсталляции 5G от NetComm обеспечивает конечным пользователям высочайшее качество связи при помощи установленного на телефон приложения. Это приложение подключается к новому модему и сети 5G, а затем подсказывает пользователю лучшее место для размещения модема в доме.

Учитывая варьирующиеся характеристики рынка 5G Fixed Wireless (различные спектральные диапазоны, размеры сот и т.д.), NetComm разработала целый ряд устройств, удовлетворяющих различные нужды и поддерживающих как поддиапазоны 6 ГГц, так и миллиметровые волны.

Для настольной установки в помещениях: устройство может устанавливаться в любом помещении дома или квартиры и наиболее подходит для локаций, расположенных в непосредственной близости от базовой станции в домах, где уже имеется достаточно сильный сигнал

Для внутренней установки на окне: прибор устанавливается на окне, повышая качество сигнала и связи

Для внешней настенной установки: данные устройства используют направленные антенны, обеспечивая расширенный диапазон действия, и могут устанавливаться на большем расстоянии от базовой станции. В ассортименте NetComm представлены настенные внешние устройства как для самостоятельной установки, так и требующие участия квалифицированного инженера.

Для внешней установки на крыше: оборудование, устанавливаемое на крыше и оснащенное высококачественными направленными антеннами, обеспечивает максимальный радиус действия и отдаление от базовой станции с сохранением мощного сигнала.

Ведущий специалист международной телекоммуникационной консалтинговой фирмы Ovum Дэвид Кеннеди (David Kennedy) прокомментировал:

"Проведенное нашими аналитиками исследование показало, что затраты на монтаж и настройку оказывают заметное влияние на экономическую модель сервисов сетевого доступа Fixed Wireless.

В некоторых случаях эти расходы напрямую препятствуют фактическому запуску сервисов.

Поэтому технологии, позволяющие снизить инсталляционные затраты, помогут расширить потенциальную клиентскую базу для сервисов Fixed Wireless и повысить эффективность экономики масштаба - способствуя формированию бизнес-модели инвестирования подобных сервисов".

О компании NetComm

Компания NetComm (ASX: NTC) является международным разработчиком решений, ликвидирующих разрыв между оптоволоконными сетями, домами, устройствами или машинами. В мире, где все хотят постоянно оставаться на связи, наиболее сложные задачи сетевого соединения решаются с помощью специально разрабатываемых систем широкополосной связи в формате Fixed Wireless, беспроводных технологий М2М/промышленного Интернета вещей и решений "волокно до точки распределения (FTTdp)". Команда NetComm прекрасно понимает, что единого рецепта для решения любых проблем не существует. Все операторы и предприятия отличаются друг от друга. Именно поэтому мы создаем необходимые решения VDSL, Gfast, 4G и 5G для каждой конкретной сети, рынка или географического региона. Созданная в 1982 году компания NetComm является всемирно признанным новатором в сфере революционных технологий для передачи данных. www.netcommwireless.com

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