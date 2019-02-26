Trina Solar станет эксклюзивным поставщиком для первого во Франции проекта СЭС

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 26 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar Co., Ltd ("Trina Solar" или "компания"), ведущий поставщик комплексных решений для солнечной энергетики, сегодня анонсировала поставку специальных низкоуглеродных двусторонних модулей общей мощностью 16 МВт фирме EDF Renewables.

Заказчик реализует два проекта во французских регионах Арамон (5 МВтф) и Сен-Паргуар (11 МВтф), для нужд которыхTrina Solar предоставит 44 790 двусторонних модулей DUOMAX Twin с двойным стеклянным покрытием в варианте с низкими выбросами диоксида углерода. Выходная мощность этих модулей варьируется в диапазоне от 350 до 365 Втф. Являясь международным лидером в сфере возобновляемой энергетики, фирма EDF Renewables специализируется на всех этапах реализации проектов - от разработки и строительства станций до их эксплуатационного и технического обслуживания.

Два новых проекта с соблюдением специфических ограничений тендеров CRE4.1 и CRE4.2 представляют собой первый пример практического использования низкоуглеродных двусторонних модулей с двойным стеклянным покрытием на территории Франции. После ввода в эксплуатацию солнечные электростанции будут генерировать 100% возобновляемой энергии для удовлетворения потребностей более чем 8 400 французских домохозяйств. Станции, расположенные на участках земли общей площадью около 18 га, позволят в течение 30 лет сокращать углеродные выбросы почти на 15 000 тонн в год.



Двусторонние модули DUOMAX Twin с двойным стеклянным покрытием оснащаются монокристаллическими элементами PERC, а благодаря использованию как фронтальной, так и тыльной стороной модуля, эффективность энергогенерации может повышаться до 25% в зависимости от коэффициента отражательной способности и способа монтажа. Напряжение системы на уровне 1 500 В дополнительно снижает затраты на баланс системы. Разработанная Trina Solar технология двойного стекла уже защищена 26 международными патентами. Износостойкая конструкция модуля с двуслойным герметичным покрытием из высококачественного солнцезащитного стекла способна выдерживать самые сложные природно-климатические условия, защищая солнечные элементы от высокой влажности и предотвращая потери электроэнергии под действием PID (отрицательного напряжения). Продукт отличается широкой сферой применения и совместим с основными системами трекеров.



Руководитель европейского подразделения модулей Trina Solar Гонзало де ла Винья (Gonzalo de la Vina) отметил: "Для нас большая честь, что фирма EDF Renewables выбрала нас в качестве подрядчика для двух французских проектов, реализуемых в условиях жестких ограничений тендеров CRE4.1 и CRE4.2 с использованием низкоуглеродных двусторонних монокристаллических PERC-модулей с двойным стеклянным покрытием".

Поставки оборудования общей мощностью 16 МВт планируется завершить до конца первого квартала 2019 года.

Изображение: http://bit.ly/2ppgJ48

Сопроводительная надпись к рисунку: Двусторонний модуль DUOMAX Twin с двойным стеклянным покрытием впечатляет 25% повышением объемов выработки энергии, системным напряжением на уровне 1 500 В и высочайшими показателями прочности.

О компании Trina Solar

Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Основанная в 1997 году компания разрабатывает уникальные смарт-решения для крупных солнечных электростанций, а также коммерческие и бытовые продукты, системы аккумулирования энергии и фотоэлектрические модули. Являясь ведущим мировым провайдером интегрированных солнечных решений, Trina Solar возглавила процесс превращения в бренд энергетической сферы IoT (Интернета вещей). Компания прилагает все усилия для достижения статуса мирового лидера в этом молодом секторе. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com.