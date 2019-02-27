На втором Международном форуме коноплеводов в Кургане обсудили новые перспективы отрасли

В Кургане состоялся второй Международный форум коноплеводов "Инновации в коноплеводстве для решения экологических проблем".

Коноплеводство – перспективная и активно возрождающаяся отрасль в экономике России. Форум позволил объединить представителей отрасли для обсуждения важнейших вопросов и проблем и понять, какие необходимы меры на государственном уровне для содействия развитию отрасли, каков инвестиционный потенциал промышленной конопли, а также определить направления совместного развития.

Также на форуме были представлены инновационные достижения производителей продукции на основе технической конопли.

Ключевым организатором форума стала компания "ПромРуссКон" (promrusscon.com) - один из лидеров рынка, который специализируется на выращивании и глубокой переработке лубяных культур.

Важнейшим событием форума стало подписание меморандума о намерениях по реализации проекта по производству целлюлозы из технической конопли между компанией "ПромРуссКон" и администрацией Курганской области.

В рамках соглашения в Курганской области будет реализовано производство мощностью от 200 тыс. до 2 млн тонн целлюлозы в год. Срок реализации планов – до 5 лет. Уже в конце второго года реализации будет выпущена первая продукция.

Основные виды продукции, которую будет производить компания – экологически безопасный и полностью биоразлагаемый при утилизации аналог пластиковой тары (ПЭТ).

На данный момент уже создан биоразлагаемый композит, срок разложения которого составляет 3 месяца. В планах компании сократить эти сроки до 3-4 недель и достичь полной прозрачности, аналогичной таре ПЭТ.

В условиях все большего загрязнения пластиковыми отходами и поэтапным отказом от пластиковой тары в различных странах данная инновационная разработка является не просто перспективной, а стратегически важной.

Весь производственный цикл будет завершаться конечным продуктом: будет производиться целлюлоза, ткани, особо прочный композит, биоразлагаемый композит, удобрения, биотопливо и другие продукты.

Проект будет реализован на территориях опережающего развития – в Далматово и Катайске. В этом году должна пройти государственная экспертиза, все пробные высевы должны быть обработаны на 20 тыс. га земли на Курганской территории.

"Наша компания представила на настоящем форуме свой проект, который является полностью инновационным. Инновации начинаются с момента, когда мы производим котонин, далее у нас идет получение целлюлозы, которая сейчас позволяет, благодаря современной разработке, понизить класс опасности получения целлюлозы с первого класса опасности до пятого, - отметила куратор проекта по выращиванию и глубокой переработке технической конопли ООО "ПромРуссКон" Марина Дмитриева. -

Главное - это наша биоразлагаемая тара, которая будет производиться из биоразлагаемого композита. Аналогов в мире нет. Наш продукт действительно инновационный и он позволяет совершить полное биоразложение при утилизации".

Одна из задач, которая также обсуждалась на форуме – это определение и корректировка правового статуса промышленной конопли. В этом представители отрасли рассчитывают в том числе и на правовую информационную поддержку по разъяснению этого статуса от Федеральной антимонопольной службы, которая озвучивала возможность регулирования этого стратегически важного рынка экологически безопасной продукции.

В качестве спикеров также приняли участие в форуме первый заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области Юрий Михеев, президент Ассоциации коноплеводов АРКО Юлия Дивнич, независимый эксперт из Польши Мацей Ковальски, профессор факультета сельскохозяйственных культур Государственного университета Самсуна (Турция) Селим Айтач, руководитель научно-образовательного центра "Зеленые стандарты" НИУ МГСУ Андрей Бенуж и многие другие.

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