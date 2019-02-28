Самостоятельная очистка и умные технологии: продукты Gree завоевывают рынок

МАДРИД (MADRID), 28 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Многих участников и гостей проходящей в Мадриде с 26 февраля по 1 марта выставки CLIMATIZACION & REFRIGERACION 2019 (международного мероприятия отрасли вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха) глубоко впечатлили сверхсовременные технологии, представленные крупным китайским брендом бытовой техники Gree Electric Appliances. Производитель привез на выставку новейшую версию легко демонтируемой и моющейся сплит-системы G-Tech, кондиционеры воздуха GMV6 и продукты с использованием энергосберегающих хладагентом. Все представленные на мероприятии разработки оснащены передовыми технологиями самоочистки, искусственного интеллекта, энергоэкономичности и способны принести дополнительные преимущества европейским потребителям.

Все экспоненты согласились, что будущее отрасли - не только за энергосбережением, но и за такими технологиями, как ИИ и модульный дизайн. По всем прогнозам, представленные на выставке продукты Gree имеют шансы стать новыми фаворитами на европейском рынке.

Легкий демонтаж и возможность очистки отвечают потребностям европейских семей

Для жителей Европы подход «делай сам» всегда был способом проявить свою индивидуальность и познать различные аспекты жизни. Самостоятельная разработка ландшафтного дизайна и украшение домашнего интерьера стоит меньше и расширяет персональные возможности человека. И, что самое важное, подобный подход помогает экономить энергоресурсы и защищать окружающую среду.

Появление перспективной технологии кондиционера G-Tech в полной мере отвечает философии «делай сам». Это первая сплит-система в линейке Gree, имеющая модульную конструкцию. Выполнив ряд чрезвычайно простых манипуляций, пользователи могут с легкостью очистить пять составных частей устройства - встроенный фильтр, поворотный механизм, воздушные отверстия, воздуховод с каналами для отвода влаги и испаритель. Это решает давнюю проблему очистки кондиционеров. Данная технология позволила заметно снизить себестоимость технического обслуживания сплит-систем на рынке Испании.

Применение ИИ и низкоуглеродных технологий повышает качество жизни

«Я часто задаюсь вопросом: «Что нам принесут технологические инновации?». На мой взгляд, в конечном итоге они изменят жизнь людей, повлияют на нашу систему ценностей и обеспечат нам новые преимущества. Наши исследования и проектно-конструкторская деятельность направлены на повышение качества жизни потребителей. В этом воплощается вклад нашей команды в всеобщее благо», - отметил президент Gree Дун Минчжу (Dong Mingzhu) в одном из недавних интервью.

На протяжении многих лет, следуя амбициозному стремлению сделать планету зеленее, компания Gree планомерно наращивает усилия по созданию экологичных технологий, и все больше безопасных для окружающей среды продуктов служат потребителям по всему миру. Дебютант выставки - кондиционер GMV6 на базе ИИ-модуля Multi VRF (регулируемого расхода хладагента), - отличается футуристичным дизайном, обеспечивающим дополнительное удобство и комфорт. Умные и энергоэкономичные функции позволяют GMV6 сокращать стоимость электроотопления на 80%. Подобная экономия обеспечивается за счет прогнозирования погоды и принципа упреждающего контроля системой электроотопления с изменением параметров расхода хладагента в режиме реального времени. Кондиционер способен самостоятельно переходить в спящий режим, а объемы потребления энергии в режиме ожидания составляют около 1 Вт, что является лучшим показателем энергосбережения среди всех коммерчески доступных продуктов Multi VRF.

Компания Gree также продемонстрировала на рынке устройства для подготовки питьевой воды, модульные системы и водонагреватели с использованием энергоэкономичного хладагента R32. По сравнению с другими охлаждающими агентами, R32 позволяет сократить выбросы диоксида углерода на 78% и повысить коэффициент энергоэффективности на 8%.

«Благодаря широкому спектру представленных на выставке базовых технологий и продуктов Gree, все больше европейских потребителей знакомятся с превосходным качеством и высокой производительностью изделий китайских компаний, - прокомментировал директоров по вопросам зарубежных рынков Gree. - Мы планируем осваивать рынок Европы, принося местным жителям интеллектуальные и экологичные инновации».