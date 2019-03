HT-SAAE представит новые многошинные солнечные модули на выставке PV Expo в Токио

ТОКИО (TOKYO), 1 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd (HT-SAAE или "Компания") (600151.SH), ведущий мировой производитель фотоэлектрических продуктов, представит свою новейшую линейку высокоэффективных модулей на выставке PV Expo, проходящей в Токио с 27 февраля по 1 марта.

HT-SAAE продемонстрирует новый модуль "Multiway Series", оснащенный передовой многошинной технологией (МВВ). Инновационная разработка отличается повышенными электрическими характеристиками и сниженным риском образования микротрещин. Выходная мощность 72-элементного модуля может достигать 400 Вт.

"Мы рады возможности представить наши новые высокоэффективные МВВ-модули на выставке PV Expo, - отмечает генеральный директор подразделения фотоэлектрического оборудования HT-SAAE Жуань Чжунли (Ruan Zhongli). - Наша компания разрабатывает солнечные энергетические технологии с 60-х годов прошлого столетия, ежегодно вкладывая в НИОКР 60 млн юаней (8,9 млн долл. США). В дальнейшем, мы планируем использовать наши глубокие познания и обширный потенциал в сфере проектирования и производства фотоэлектрических систем для создания еще более эффективных продуктов, отвечающих потребностям рынка".

Модули Multiway Series оснащены функцией самоочистки. В стремлении помочь пользователям сократить расходы на техническое обслуживание оборудования компания разработала конструкцию, предотвращающую скопление пыли и атмосферных осадков на поверхности модуля, что повышает эффективность генерации и сокращает утечку энергии. Благодаря высокой износостойкости, модуль может использоваться в различных окружающих условиях, включая профессиональные солнечные фермы и крыши обычных домов. Компания также представила модули с двусторонним стеклянным покрытием, соответствующие требованиям крупномасштабных солнечных электростанций.

Основанное в 1998 году предприятие HT-SAAE прилагает все усилия к разработке и производству солнечных элементов, аккумуляторных блоков и систем "солнечная панель + хранилище энергии". Компания располагает собственным филиалом в Японии, который вот уже шесть лет успешно обслуживает клиентов на местном рынке. Предприятие является многолетним участником выставки PV Expo В Японии. В 2015 и 2017 годах именно в рамках этого мероприятия состоялись презентации модулей типа N и PERC от HT-SAAE.

Начиная с 90-х годов прошлого столетия, компания осуществила свыше 600 проектов сферы солнечной энергетики В Китае и на зарубежных рынках. На протяжении 20 лет высокопроизводительные фотоэлектрические модули производства HT-SAAE обеспечивают стабильное функционирование электростанций по всему миру.

О компании HT-SAAE

Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd (HT-SAAE) является дочерним предприятием компании China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), входящей в список Fortune 500. Учрежденное в 1998 году и зарегистрированное на Шанхайской фондовой бирже (600151.SH) предприятие специализируется на разработке инновационных энергетических технологий, автокомплектующих и современных материалов. В 1999 году компания HT-SAAE инициировала коммерческое внедрение своей фотоэлектрической технологии. На сегодняшний день, предприятие располагает полностью интегрированной цепочкой поставок в отрасли солнечной энергетики (кремний, пластины, солнечные элементы, модули и системы) и предоставляет высококачественные фотоэлектрические изделия клиентам по всему земному шару. В 2014 году HT-SAAE вошла в ТОП-10 ведущих китайских поставщиков солнечных модулей, а после этого в течение трех лет подряд получала статус производителя модулей "Tier 1" от агентства Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/827712/HT_SAAE.jpg