Хайкоу и Осаку соединил прямой авиарейс

ХАЙКОУ (HAIKOU), Китай, 1 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Утром в четверг из Хайкоу вылетел первый самолет по прямому маршруту, связавшему столицу китайской провинции Хайнань с Осакой, вторым по величине городом Японии.

Это первый международный рейс, запущенный компанией Hainan Airlines в этом году. На сегодняшний день, авиаперевозчик уже выполняет рейсы по маршрутам между Хайкоу и такими городами, как Рим, Сингапур, Сидней и Мельбурн.

По сообщению Департамента туризма, культуры, телерадиовещания и спорта пров. Хайнань, новый маршрут будет обслуживать лайнер Boeing 737-800. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Первый рейс вылетел из Хайкоу в 8:40 по пекинскому времени и приземлился в Осаке в 13:40 по местному времени. Обратный рейс отправляется в тот же день в 14:40 по местному времени и возвращается в Хайкоу в 19:15 по пекинскому времени.

По состоянию на декабрь прошлого года, 74 международных авиарейса связывают Хайнань со внешним миром, а к 2020 году их число должно возрасти до 100.

Китай планирует к 2025 году превратить Хайнань в международный центр туризма и потребительской экономики. К 2035 году, согласно государственной стратегии, островная провинция должна стать важным туристическим направлением, имеющим глобальное влияние.

В соответствии с трехлетним планом, обнародованным в прошлом июне, руководство региона намеревается к 2020 году привлечь 2 млн зарубежных туристов с ежегодным приростом их числа в период с 2018 по 2020 гг. на уровне 25%.

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