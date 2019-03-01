НОВАЯ дорожная карта 5G от SIMCom: на шаг ближе к AR/VR и беспилотным автомобилям

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 1 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd. (дочернее предприятие SUNSEA AIОТ), мировой лидер по объемам рынка сотовых модулей, анонсировала выпуск комплексного портфеля коммерческих IoT-решений 5G на базе новейшего 5G-модема и внешних РЧ-интерфейсов от Qualcomm®. Операторы сотовой связи по всему миру соревнуются друг с другом в развертывании сетей 5G. Первопроходцем в этой сфере стала Южная Корея, где первые сети нового поколения официально были запущены в декабре 2018 года. Ненамного отстают от нее и Япония, Китай, США. Страны ЕС планируют внедрить сети 5G к 2020 году в соответствии с принятой Европейской комиссией Дорожной картой 5G.

В новую линейку модулей SIMCom 5G IoT входят две модели - SIM8200 и SIM8300, - на базе 5G-модема Qualcomm® Snapdragon™ X55. Модем имеет 7-нанометровую одночиповую конструкцию с поддержкой всех стандартов сотовой связи - от 2G до 5G, - а также одновременный мультимодовый режим 5G и диапазон суб-6ГГц. Кроме того, устройство поддерживает максимальную скорость пользовательского оборудования LTE UE категории 22, а также автономный (SA) и неавтономный (NSA) режимы работы сети. В режиме 5G скорость загрузки может достигать 7 Гб/с, а выгрузки - 3 Гб/с. Основными целевыми рынками и прикладными сценариями для данного решения являются сети беспроводной фиксированной связи, устройства мобильных "хот-спотов", системы общественной безопасности и охранного видеонаблюдения.

"Являясь новым двигателем цифровой революции, 5G приблизит наступление новой эпохи цифровизации и сетевого взаимодействия, поспособствовав выводу общества на новый этап развития, - отметил генеральный директор SIMCom Ян Тао (Yang Tao). - SIMCom имеет опыт непрерывного создания инноваций и сотрудничества с такими партнерами, как Qualcomm®, в вопросах разработки решений нового поколения. Мы и дальше будем активно вкладывать силы и средства в 5G и проектно-конструкторские разработки в стремлении сделать CV2X, AR/VR и беспилотные автомобили реальностью".

О компании SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd.

SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd, стопроцентное дочернее предприятие SUNSEA AIOT (002313.SZ), на сегодняшний день занимает 1-е место в мире по доле рынка сотовых модулей. С момента основания в 2002 году компания специализируется на разработке инновационных сотовых модулей и решений на телекоммуникационных терминалов на базе технологий 2G, 3G, 4G и 5G. SIMCom также осуществляет активную деятельность в сфере спутникового позиционирования GNSS, создавая модули GPS, GLONASS и BEIDOU. Больше информации см. на веб-сайте компании (www.simcom.com), а также в LinkedIn и Twitter.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/828458/SIMCom_5G_IoT_modules.jpg