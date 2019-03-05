Career Hunt хочет привлечь ИТ-специалистов из разных стран

ТАЛЛИН, Эстония, 5 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Эстония, одна из ведущих стран Европы для стартапов, запустила вторую по счету кампанию Career Hunt с целью привлечь в страну лучших ИТ-профессионалов со всего мира, которые пополнили бы ряды активно ищущих высококвалифицированных специалистов технологических компаний, таких как Transferwise, Taxify, Veriff, Pipedrive и многие другие.

В ходе подобной кампании в прошлом году 5500 человек из разных уголков мира подали заявку, чтобы получить возможность работать в Эстонии. В общей сложности 23 прошедших в финал кандидата приняли участие в поездке в Эстонию, где они прошли собеседования с ведущими технологическими компаниями страны, семеро из них вскоре приступили к новой работе в Эстонии.

В этом году Эстония вновь приглашает ИТ-специалистов подавать заявки, чтобы принять участие в собеседовании, которое может изменить их жизнь. Те, кто пройдут первые этапы отбора в ходе этих собеседований отправятся в пятидневный технологический тур по Эстонии. В рамках тура по системе "все включено" кандидаты получат не только эксклюзивную возможность в упрощенном порядке пройти собеседования с выбранными предприятиями, но и смогут встретиться с некоторыми из самых крупных ИТ-компаний Эстонии. Кандидаты также смогут получить представление о том, как проводить свободное время, познакомиться с традиционной сауной и открыть для себя легендарные белые ночи вместе с Северной кухней.

Заявки можно подавать онлайн вплоть до 21 марта 2019 на странице https://careerhunt.eu/

"Пусть вас не вводит в заблуждение маленький размер: Эстония действительно хорошо внедрена в электронну. ю экономику, так как мы неоднократно вершили ИТ-историю, - говорит глава проекта Career Hunt при программе Work in Estonia Кайза-Трийн Косенкраниус, которая подчеркивает, что Эстония - это передовое электронное общество. - Skype был сконструирован эстонскими инженерами, и страна создала первую в мире программу электронной резиденции. Так что работа в Эстонии предоставляет людям уникальный опыт и огромные возможности по развитию собственной карьеры через сообщество профессионалов высшего уровня".

Вдобавок к этому Козенкраниус отметила: "Эстонское стартап-сообщество очень сплоченное, что позволяет профессионалам технологической сферы воплощать в жизнь свои идеи, как на местном, так и на международном уровне. Именно эти уникальные качества, которые можно обнаружить в Эстонии, позволяют встретиться на кофе с главами передовых ИТ-компаний, провести вместе мозговой штурм, а потом взяться за работу и воплотить это все в жизнь. Я не думаю, что это достижимо где-либо еще".

Из компаний, которые искали высококвалифицированных специалистов с помощью прошлогодней кампании, в этом году снова решили принять участие Swedbank Estonia, Taxify, Finestmedia и Veriff. "Кампания Career Hunt позволила предприятию Veriff стать заметнее и благодаря ей мы нашли специалиста по обработке и анализу данных из Бразилии", - прокомментировал Каарел Коткас, генеральный директор Veriff, компании, предоставляющей решения для верификации идентичности.

Сегодня первые новобранцы, которые поселились в Эстонии, смотрят на проведенную в Эстонии неделю Career Hunt как "опыт, изменивших их жизнь"

"До этой кампании я совсем не много знал о самой Эстонии. Несколько компаний, с которыми мне удалось познакомиться, убедили меня в том, что это то место, которое я искал", - говорит Луис Фелипе де Соуза Гомез, участник первой кампании Career Hunt, ныне живущий и работающий в Таллинне.

Мариа де лас Мерседес, другая участница прошлогодней кампании, признает: "Люди и компании здесь работают и функционируют очень горизонтально. Любой человек в компании является досягаемым".

Помимо статуса первоклассного хаба технологических инноваций, Эстонию также характеризуют первые места в рейтингах по чистоте воздуха, количеству лесов, устойчивому образу жизни и уровню общественной безопасности. У небольшого размера страны есть свои преимущества. Ана Фалькон, специалист по дигитальному маркетингу, которая переехала в Таллинн из Мексики, отмечает: "Эстония - это уютная страна, в которой можно делать вещи, которые оказывают влияние на мировом уровне".

Кампанию Career Hunt в этом году запустило правительство Эстонии через программу Work in Estonia ("Работай в Эстонии"). 14 тяжеловесов ИТ-индустрии Эстонии принимают участие в инициативе по поиску высококвалифицированных специалистов. Список компаний включает Transferwise, Monese, Veriff, Starship Technologies, Pipedrive, Thorgate, Taxify, Malwarebytes, Finestmedia, Icefire, betPawa, Swedbank Estonia, Genius Sports Services Estonia и Mooncascade.

Подробное описание участвующих компаний и требований можно увидеть здесь: https://careerhunt.eu/

О Work in Estonia:

Work in Estonia является частью Эстонского фонда содействия развитию предпринимательства. Целью Work in Estonia является представлять Эстонию в качестве привлекательного места для работы и жизни для высококвалифицированных специалистов со всего мира. Эстония конкурирует со многими странами Европы в вопросе поиска специалистов в сфере ИКТ, и в данный момент стране не хватает 7000 профессионалов.