Hainan Airlines 22 февраля запустила рейс Шэньчжэнь-Тель-Авив

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 5 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Hainan Airlines Holding Co., Ltd. ("Hainan Airlines") 22 февраля 2019 запустила беспосадочный рейс между Шэньчжэнем и Тель-Авивом. Перелеты по данному маршруту будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Обслуживать рейс будет лайнер Boeing 787-9 Dreamliner.

Шэньчжэнь, как демонстрационная платформа китайской политики реформ и открытости, входит в тройку крупнейших национальных технологических и финансовых центров, обладая колоссальным потенциалом для развития регионального авиационного рынка. За последние несколько лет хайнаньская авиакомпания запустила свыше десяти международных рейсов, связавших Шэньчжэнь с Брюсселем, Мадридом, Парижем, Ванкувером и другими городами мира. Маршрут Шэньчжэнь-Тель-Авив – первый прямой рейс между материковым Китаем и Ближним Востоком. Новый маршрут предоставляет пассажирам в южных регионах Китая дополнительное удобство и больше опций при планировании международных перелетов. Получить дополнительную информацию о рейсе и забронировать билеты можно на официальном веб-сайте авиакомпании www.hnair.com или по номеру "горячей линии" 95339.

Маршрут

Номер рейса

Время отправления

Время прибытия

График

Самолет

Шэньчжэнь-Тель-Авив

HU743

1:35

7:35

Понедельник/пятница

B787-9

Тель-Авив-Шэньчжэнь

HU744

12:10

5:00 +1

Понедельник/пятница

B787-9

Расписание рейса Шэньчжэнь-Тель-Авив авиакомпании Hainan Airlines (время местное)

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpg