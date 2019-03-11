АКАР подвела итоги развития рекламного рынка России за 2018 год

На пресс-конференции в ТАСС Ассоциация Коммуникационных Агентств России предоставила итоги развития рекламного рынка России за 2018 год. Российский рынок третий год подряд демонстрирует двузначную динамику.

Рост отечественного рекламного рынка в 2018 году по-прежнему остается впечатляющим и одним из самых высоких в Европе. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил почти 469 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2017 году.

В 2018 году интернет впервые стал самым крупным медиа сегментом российского рекламного рынка, оттеснив на второе место телевидение. При этом интернет продолжает оставаться наиболее динамично растущим сегментом. Объем рынка интернет-рекламы вырос на 22% и составил 203 млрд рублей, динамика сегмента ТВ превысила 9%, что позволило достичь уровня объема в 187 млрд рублей.

Сергей Веселов, Вице-президент АКАР, Сопредседатель Комиссии экспертов АКАР, Директор по маркетинговым исследованиям Аналитического центра НСК:

"С одной стороны, 2018 год показал отличную динамику, в очередной раз превысив отметку роста в 10% – любой рынок мира может только позавидовать такому показателю. Но с другой, прямо скажем, год выдался для рекламной индустрии не простым. Начало года было очень удачным, затем динамика несколько снизилась, а в последнем квартале в отдельных сегментах она стала даже отрицательной. При этом лишь два основных сегмента – интернет и телевидение – имеют высокую положительную динамику, у остальных она либо близка к нулю, либо находится в отрицательной зоне."

Алексей Беляев, Председатель индустриального комитета по исследованиям IAB Russia:

В этом году Комиссия экспертов АКАР на ряду с традиционным подходом к оценке объемов рынка по медиа сегментам впервые применила новую методику оценки – по типу контента, оценив объемы рекламы, собираемые при распространении аудио-, видео- и издательского контента, как в традиционной, так и в digital-среде.

Полученные результаты показывают, что наиболее динамично развивающимися являются те компании из "традиционных" медиа сегментов (телевидение, радио, газеты и журналы), которые активно работают и в цифровой среде.

Объем сегмента маркетинговых услуг составил 115,4 млрд рублей, то есть на 12% больше, чем в 2017 году. С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, на производство рекламной продукции и на оплату услуг рекламных агентств суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций составил примерно 810-830 млрд рублей.

Татьяна Щербакова, Президент РАМУ, Сопредседатель комитета по маркетинговым услугам АКАР, Президент ARK Group:

"Эксперты РАМУ подвели итоги деятельности рынка маркетинговых услуг за 2018 год. Отрадно отметить, что рынок маркетинговых услуг не только показал 12% рост, достигнув 115 млрд рублей, но и превысил экспертные ожидания.

Все сегменты рынка показали позитивный тренд в той или иной степени. Основными драйверами роста были активности брендов на чемпионате мира по футболу и увеличение бюджетов на маркетинговые услуги, как одну из наиболее ключевых и эффективных коммуникаций с потребителем."

Реклама в печатных СМИ показывает в среднем заметную отрицательную динамику (-12%) что составляет 18 млрд рублей. Но центральный подсегмент прессы и ведущие издательские дома намного более успешны, а доходы диджитал ресурсов издателей показывают значительный рост, который во многом компенсирует падение доходов от бумаги.

Павел Мирошников, Генеральный директор "Бюро тиражного аудита АБС":

"В этом году Комиссия экспертов оценила сегмент по новой, уточненной методике, включая не только доходы собственно печатных СМИ, но и доходы издателей от своих диджитал ресурсов.

У печатных СМИ падение доходов продолжается. Это происходит во многом благодаря неразумным действиям властей на федеральном и региональном уровнях, которые ограничивают рекламу в печатных СМИ, ассортимент в киосках прессы, уничтожают сами киоски, убивают пошлинами полиграфию, разрушают почтовую доставку и т.д., и т.п. Несмотря на это читатель любит и читает прессу, аудитория у прессы сохраняется.

Центральный сегмент печатных СМИ, включающий федеральную и московскую прессу - наиболее интересную рекламодателям, - почти не падает. Падение в принте вызвано серьезным сокращением рекламного рынка в прессе в российских регионах. Продолжается процесс перераспределения аудитории (читателей) и бюджетов между изданиями первой двадцатки и остальными изданиями. Крупные издатели увеличивают свою долю в аудитории и доходах, динамично развивают свой бизнес в области мультимедийности. Ведущие издательские дома превратились из издателей печатной прессы в фабрики производителей контента как для бумажных, так и для цифровых ресурсов. При этом падение доходов от бумаги они вполне компенсируют опережающим ростом доходов от своих диджитал ресурсов".

Показатели объемов закупки на радио не изменился с 2017 года и по-прежнему составляют 16,9 млрд рублей.

Алексей Зятицкий, Сопредседатель комитета агентств-продавцов электронных СМИ АКАР, Исполнительный директор "Дом радио рекламы":

"Рынок радио в 2018 году не показал значимых изменений относительно показателей прошлого года, как в сегменте "Регионы", так в сегменте "Москва+Сеть".

Стабильность сохраняется по ТОП 5 категорий на радио. Основными отраслевыми сегментами на радио являются: авто, медицина, ритейл, финансы и недвижимость. Авто и финансы показали положительную динамику.

Основной тренд рынка - укрупнение и централизация бюджетов, что привело к усилению позиций сетевых коммуникационных групп в общем биллинге.

Актуальной и часто обсуждаемой является тема исследований. В 2018 году индустрия совместно с компанией Медиаскоп приняла решение о расширении панели исследований по России. В 2019 году объем аудитории радио будет увеличен существенно, за счет географии 0+".

Суммарный объем региональных рекламных бюджетов за 2018 год составил 48.4 млрд рублей, что на 2% меньше аналогичного показателя 2017 года. В расчет включены четыре медиасегмента (телевидение, радио, пресса и наружная реклама) без учета московского регионального рекламного рынка. Необходимо отметить значительное снижение объема рекламных бюджетов в сегменте пресса с 5.4 до 4 млрд рублей в сравнении с 2017 годом, а рынок наружной рекламы перестал расти и упал до -5%. Также стало понятно, что за пределами Москвы люди меньше вкладывают в наружную рекламу и делают фокус на продвижение с помощью TV: 9,5 млрд рублей против 26 млрд рублей соответственно.

Андрей Березкин, Сопредседатель комитета исследований аудита и рекламных технологий, Генеральный директор ЗАО "ЭСПАР-Аналитик":

"Подведение итогов 2018 года для наружной рекламы выполнялось экспертами Национальной Ассоциации Визуальных Коммуникаций (НАВК) при участии компаний ЭдМетрикс и ЭСПАР. Объемы рынка наружной рекламы, так и всего рынка OOH (Out-of-home) в 2018 году продемонстрировали умеренный рост в 3% и достигли 43,8 млрд рублей. Главным драйвером роста явилась цифровая трансформация индустрии наружной рекламы. Количество цифровых рекламоносителей за год увеличилось почти на 40%. Количество рекламодателей, размещавших рекламу на цифровых рекламных конструкциях, выросло почти на 80%. Доля "digital" сегмента общем объеме затрат на наружную рекламу приблизилась к четверти, а по Москве – к 40%.

Подключение новых экспертов к процессу оценки объемов рынка позволило обнаружить, что один из его сегментов ранее существенно недооценивался. В 2017-2018 годах в канун и во время проведения ЧМ-2018 имел место значительный рост объемов рекламы в аэропортах, которые осуществили крупные инвестиции в современные цифровые рекламоносители. По итогам 2018 года этот сегмент был оценен в 2,6 млрд рублей. В связи с этим было признано необходимым провести корректировку данных по объему рынка OOH за 2017 год".

Комитет по промоиндустрии АКАР оценил объем сегмента в 2018 году в 22.2 млрд рублей и динамику в +8%.

Алексей Вязовцев, Председатель промо комитета АКАР, Генеральный директор ООО "Альтернативный маркетинг":

"В этом году рынок промо продукции показал рост порядка 8 %. Основными рынками остаются Москва и Санкт-Петербург с долями 45% и 20% соответственно.

Но мнению экспертов Комитета промо индустрии это связано с большим вниманием рекламодателей к прямым контактам с потребителями. В огромном потоке рекламных сообщений, обрушивающихся на потребителя со всех сторон, индивидуальный, узко таргетированный контакт при помощи промо продукции позволяет создать более длительную и "теплую" связь с брендом.

Серьезное влияние оказал и прошедший в России Чемпионат мира по футболу. Большое количество промо продукции с символикой ЧМ и просто спортивной символикой было произведено в этом году. На фоне интереса к спорту развивался в 2018 году спортивный мерчендайзинг. Более сегментированные исследования рынка промо индустрии будут представлены Комитетом промо индустрии АКАР в ближайшее время.По мнению экспертов Комитета промо индустрии АКАР в этом году рост продолжится."

Суммарный объем региональных рекламных бюджетов в рассматриваемых городах составил за оцениваемый период около 29.1 млрд рублей за вычетом НДС. По общим затратам на рекламу лидирует Санкт-Петербург с 9.579 млн рублей, на втором и третьем местах Новосибирск и Екатеринбург с 2.305 и 2.187 млн рублей соответственно. Самый низкий рекламный бюджет оказался в Волгограде – 669 млн рублей.

Роман Кузнецов, член Комиссии экспертов АКАР, руководитель отдела Аналитического центра НСК:

"2018 год для российской региональной рекламы выдался непростым. Мы наблюдаем положительную динамику объемов бюджетов в сегменте регионального телевидения и относительную стабильность на радио. Но в то же время вследствие снижения объемов рекламы в наружной рекламе и прессе, общий объем региональной рекламы, по оценке комиссии экспертов АКАР, показал отрицательную динамику -2% и составил примерно 48.4 млрд рублей. И в итоге суммарная доля региональной рекламы на отечественном рекламном рынке сократилась на 2 п.п., составив всего 18% от всего рынка.

Помимо оценки общих объемов региональной рекламы по отдельным медиа-сегментам, рабочая группа АКАР традиционно проводит оценку рекламных объёмов четырёх "классических" медиа по крупнейшим городам России (без Москвы). В 2018 году было принято решение добавить к оценке ещё два города: Воронеж и Краснодар, которые за прошедший год перешагнули отметку в 1 млн жителей. По результатам оценки, Краснодар вошел в пятерку крупнейших рынков России".