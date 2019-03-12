Infortrend EonStor GSi делает хранилища и коммерческие системы "умнее"

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), Тайвань, 12 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) представила новое поколение интеллектуальных систем хранения данных EonStor GSi. Инновационная разработка предназначена для предприятий, использующих в своей деятельности технологии искусственного интеллекта. Линейка GSi наследует проверенную временем производительность хранилищ Infortrend и одновременно обеспечивает ИИ-экосистемам новую архитектуру на базе ГП, что особенно актуально для таких отраслей, как здравоохранение, масс-медиа, развлекательный сектор и мониторинг безопасности.

По сути, GSi представляет собой систему хранения информации Infortrend GS с интегрированными ГП и платформой Docker, позволяющей с легкостью внедрять технологии машинного (ML) и глубинного обучения (DL). Хранилище также поддерживает популярные ИИ-фреймворки, включая TensorFlow, Caffe и др.

Система GSi способна удовлетворить требования клиентов Infortrend из охранного сектора к емкости хранилища и пропускной способности ввода/вывода. Инновационная разработка обеспечивает возможность внедрения моделей ML и DL в прикладной среде ИИ - например, в системах "умного города" и "умного ритейла". Благодаря наличию ГП NVIDIA Tesla P4 в сочетании с DeepStream SDK, GSi 3016 способна обрабатывать больше 25 потоков видео высокого разрешения в режиме реального времени. Система GSi 3016 также обеспечивает возможность установки до 316 жестких дисков и позволяет хранить в памяти запись 25 потоковых видеотрансляций за 5,7+ лет.

Что касается клиентов из сферы здравоохранения - больниц, поликлиник и прочих медучреждений, - GSi удовлетворяет их требования к высокой пропускной способности. Благодаря технологии PACS, хранилище обеспечивает возможность работы ИИ-приложений для ускоренной медицинской диагностики. GSi 5016 поддерживает установку нескольких ГП с высокой скоростью последовательного считывания (5,4 ГБ) и записи (4,2 ГБ) информации. Система способна вместить до 436 жестких дисков и позволяет сохранять до 7,6 млрд снимков КТ.

Клиенты из масс-медиа и развлекательного сектора - киностудии и телепрограммные центры, - оценят возможности GSi как идеального инструмента для управления медиа-активами, или МАМ (Media Asset Management). Система характеризуется обширной емкостью памяти, высокой производительностью и заметной вычислительной мощностью для шифрования/дешифрования видеоданных.

"Стремясь обеспечивать нашим клиентам оптимальную поддержку в вопросах развития бизнеса, мы постоянно ищем инновационные способы расширить возможности наших хранилищ", - прокомментировал старший директор по вопросам планирования производства Томас Као (Thomas Kao).

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TWSE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

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Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.