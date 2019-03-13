Haier продала 300-миллионный холодильник

МОСКВА (MOSCOW), 13 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Haier, мировой бренд бытовой техники №1, продала свой 300-миллионный холодильник. "Умный и экологичный" агрегат высотой 2 м был спроектирован и произведен местным заводом Haier. Холодильник, оснащенный складной полкой, винным стелажом и системой беспроводной связи, сошел с конвейера российской производственной линии Haier в 9 часов утра 12 марта.

За девять лет, прошедших с момента достижения первой вехи - производства 100-миллионного холодильника, - очень многое изменилось для Haier. Компания не только смогла реализовать проект расширения производства с "1" до "3", но и заметно модернизировала свою продукцию, превратив традиционные холодильники сначала в смарт-устройства, а потом и в "экологичные агрегаты".

И сегодня производство и продажа 300-миллионного холодильника знаменует начало новой эпохи в истории отрасли бытовой техники, демонстрируя превращение Haier из традиционного производителя 1.0 в высокотехнологичный и прогрессивный "эко-бренд" 3.0, делающий акцент на образе жизни своих пользователей.

В эпоху традиционного промышленного производства 1.0 холодильник рассматривался как агрегат для хранения продуктов. Именно тогда компания Haier разработала первый в Китае инверторный холодильник. По мере стремительного развития Интернет-технологий в международной отрасли бытовой техники наступила эпоха смарт-производства 2.0. Создав первый агрегат с возможностью сетевого взаимодействия, бренд Haier представил в Китае концепцию холодильника-кухни, основанную на идее смарт-кухни, центром которой является именно холодильник.

После выпуска 200-миллионного холодильника компания нарастила темпы разработки этой концепции. По мере стремительного роста новых технологий, включая ИИ, 5G и Интернет вещей, физический мир все теснее интегрируется с виртуальным. Скорость Интернет-соединения постоянно увеличивается, обеспечивая возможности для создания новой экологической системы и формирования новой эпохи 3.0.

В то время, как другие игроки отрасли активно осваивают сегмент сетевых кухонных девайсов, Haier продолжает делать акцент на холодильниках как центральном элементе современной кухни, объединяя свыше 100 ресурсных партнеров в семи категориях с целью создания экосистемы "взаимосвязанной кулинарии" для экологичной эпохи 3.0. Концепция "взаимосвязанной кулинарии", поддерживаемая ИИ, большими данными и другими прогрессивными технологиями, предоставляет пользователям различные сервисы в аспектах быстрого приготовления пищи, сохранения свежести продуктов, а также разработки умных здоровых решений. Благодаря сотрудничеству с отраслевыми партнерами, эта концепция позволяет формировать целостную взаимосвязанную экосистему, охватывающую ресурсы здравоохранения, безопасные продукты питания и т.д.

Выпустив 300-миллионный холодильник, Haier планирует и дальше внедрять высокие технологии и популяризовать концепцию "взаимосвязанной кулинарии", центром которой является умный холодильник, в стремлении достичь статуса ведущего эко-бренда.

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