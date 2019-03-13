В рамках лондонской "Нефтяной недели" состоялся Саммит нефтегазовой отрасли SCI

ПЕКИН (BEIJING), 13 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания SCI успешно провела Семинар нефтегазовой отрасли-2019 (Oil and Gas Industry Seminar 2019) в ходе "Нефтяной недели-2019" (International Petroleum Week), организованной в феврале этого года британским Институтом энергетики.

В мероприятии приняли участие свыше 60 представителей 40 компаний, включая Bloomberg, Koch, Gazprom, Eni, Chevron, Ineos, ENGIE, Centrica. Участники семинара и аналитики SCI обменялись мнениями по актуальным вопросам отрасли.

Генеральный директор SCI г-н Джон Цай (John Cai) в своей приветственной речи ознакомил собравшихся с миссией и коммерческими перспективами SCI. Г-н Цай выразил уверенность, что развитие китайской нефтегазовой отрасли принесет с собой не только возможности, но и сложности для игроков мирового и регионального рынков.

Майкл Мао (Michael Mao) в своем докладе рассказал о впечатляющих результатах китайского сегмента СПГ в 2018 году и провел углубленный анализ перспектив будущих участников рынка, а также оценил потенциал импорта. По его мнению, по мере дальнейшей реализации рыночно-ориентированных реформ китайской отрасли природного газа все больше игроков рынка будут задействованы в импортной деятельности. Невзирая на заметные трудности в сфере природного газа и его заменителей, отрасль СПГ в Поднебесной сможет в будущем заполнить пробел в поставках за счет импорта, что принесет с собой новые возможности для китайских предприятий по глубокой переработке алканов.

Джеймс Гао (James Gao) поделился своим видением китайской отрасли перегонки и бункерного хранения нефти. По его словам, наблюдающееся в последние годы появление в Китае частных предприятий по переработке нефти послужило стимулом для диверсификации структуры поставок в данной отрасли. В ближайшие пять лет китайская отрасль нефтепереработки может переживать разнообразные пертурбации и интеграционные проекты. Вместе с этим, тенденция к снижению содержания серы в продуктах на мировом бункерном рынке создадут новые возможности для китайского сегмента бункерного хранения. По расчетам Джеймса Гао, у Поднебесной имеется потенциал для выхода на уровень самодостаточности в сфере низкосернистых бункерных поставок в самое ближайшее время, и даже начать экспортировать свою продукцию на ключевые мировые рынки при поддержке центрального правительства.

За последнее время компания SCI предоставляла информационные и консультационные сервисы, включавшие базовые данные, высококлассные аналитические отчеты, рыночные исследования и т.д., передовым предприятиям из 30 стран мира, включая США, Великобританию, Россию, Сингапур и т.д. Делая акцент на Китае и обслуживании международных клиентов, предприятие является общепризнанным и доверенным специалистом в вопросах китайского товарного рынка. SCI обладает углубленными знаниями о китайской энергетической, химической, сельскохозяйственной и металлургической промышленностях, нормативной базе и отраслевых тенденциях.

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