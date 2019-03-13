Биржа OKEx анонсировала предстоящий запуск IEO-платформы "OK Jumpstart"

МАЛЬТА (MALTA), 13 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Биржа OKEx анонсировала скорый выпуск новой платформы IEO (первичных биржевых предложений). Платформа под названием "OK Jumpstart" ориентирована на реализацию проектов с высоким потенциалом и поддержку начинающих предпринимателей.

Предстоящий запуск IEO-платформы "OK Jumpstart" от OKEx

Биржа OKEx приступила к изучению различных методов выпуска токенов в июле 2018 года - с момента запуска платформы OKNodes. Модель IEO считается идеальным способом обеспечить стартовый скачок проектам с высоким потенциалом и начинающим предпринимателям. Экономя время и ресурсы, затрачиваемые на регистрацию на биржевых площадках, команды проектов смогут концентрировать свои усилия на реализации своих инициатив и управлении сообществами.

Являясь настоящим первопроходцем блокчейн-отрасли, OKEx активно содействует развитию блокчейновых технологий и проектов. По итогам комплексного анализа мировой нормативной базы руководство OKEx сформулировало идею "OK Jumpstart" как IEO-платформы, отвечающей всем требованиям. Разработав все необходимые технологии и сервисы, OKEx готова представить платформу в самом ближайшем будущем.

"Мы рады запустить "OK Jumpstart" как нашу собственную IEO-платформу. Уверен, что модель IEO принесет заметные преимущества как бирже, так и разработчикам проектов. Особенно полезной она станет для стартапов, которые смогут проще и быстрее запускать свои проекты, - отметил операционный директор OKEx Энди Чжан (Andy Cheung). - Принимая во внимание стремительно растущий спрос на IEO, 2019-й станет годом первичных биржевых предложений, и мы надеемся, что наша платформа станет тем "гнездом", из которого "вылупятся" многочисленные инновационные проекты".

Дополнительная информация о платформе "OK Jumpstart" будет обнародована в ближайшем будущем. Следите за нашими обновлениями.

Что такое "первичное биржевое предложение" (IEO)?

IEO выполняет ту же функцию, что и первичное предложение монет (ICO) -- обе модели предполагают продажу токенов для финансирования начинающих проектов, однако их основным различием является тот факт, что в первом случае и разработчик проекта, и инвесторы осуществляют свои транзакции посредством третьего лица - надежной биржевой площадки. Биржа выступает гарантом и выполняет комплексную юридическую проверку проекта и проектной команды. IEO заметно упрощает и ускоряет весь процесс, а инвесторам больше не нужно проводить проверку благонадежности финансируемых проектов. Подобная модель, без сомнения, способна обеспечить расширенную публичность и ускоренный листинг.

О компании OKEx

OKEx - ведущая мировая биржа цифровых активов со штаб-квартирой на Мальте, предоставляющая мировым трейдерам полный комплекс сервисов, включая торговлю токенами, фьючерсами, индексными фондами, сделки бессрочного свопа с применением блокчейн-технологий. В данный момент на этой биржевой площадке представлены свыше 400 трейдинговых пар токенов и фьючерсов, дающих пользователям возможность оптимизировать свои стратегии. Платформа предоставляет надёжную, безопасную и стабильную среду для торговли цифровыми активами, обслуживая миллионы клиентов из более чем 200 стран мира.