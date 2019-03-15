Huawei внедрит технологию OCP Open Rack во всех своих публичных облачных дата-центрах

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 15 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei Technologies, ведущий поставщик решений в сфере глобальных информационных и коммуникационных технологий (ICT), сегодня анонсировала планы внедрить технологию Open Rack во всех своих новых публичных облачных центрах данных по всему миру. Этот шаг направлен на повышение экологической устойчивости публичных облачных ЦОД Huawei путем снижения объемов потребления энергии при одновременном повышении операционной эффективности за счет сокращения времени, затрачиваемого на установку и техническое обслуживание стоек.

Инициатива Open Rack, предложенная проектом разработки открытого аппаратного обеспечения вычислительных систем Open Compute Project (OCP), ориентирована на преобразование традиционных серверных стоек в центрах обработки данных и является одним из самых многообещающих начинаний в среде масштабных вычислений. Это первый стоечный стандарт, разработанный специально для дата-центров и предполагающий интеграцию стойки в инфраструктуру ЦОД. В комплексном процессе его проектирования принималась во внимание взаимозависимость всех элементов - от энергосети до шлюзов в чипах на каждой материнской плате. Технология Open Rack, используемая крупнейшими Интернет-провайдерами мира, включая Facebook, Google и Microsoft, помогает сокращать общую себестоимость владения (ТСО) и повышать энергоэффективность в среде масштабных вычислений.

"Инженерно-техническое и коммерческое руководство Huawei оценило эффективность и гибкость Open Rack, а также поддержку международной базы поставщиков. Предоставление облачных сервисов глобальной клиентской базе приносит с собой ряд проблем. Гибкость спецификаций Open Rack и способность стоек адаптироваться к технологии жидкостного охлаждения дает Huawei возможность расширять географию обслуживания. Решение Huawei использовать нашу разработку служит для нас отличным знаком качества!", - заявил Билл Картер (Bill Carter), главный технический директор организатор Open Compute Project Foundation.

Кроме внедрения технологии Open Rack во всех облачных ЦОД компания Huawei также расширяет свое сотрудничество с сообществом ОСР для оптимизации процессов разработки стандартов, сокращения времени вывода продуктов на рынок, повышения эксплуатационной технологичности и снижения ТСО.

В прошлом году китайский разработчик получил статус платинового члена OCP. В этом году Huawei продолжит вкладывать усилия и средства в сотрудничество с ОСР и всем сообществом разработчиков открытого ПО. Активное взаимодействие компании с OCP охватывает участие в разнообразных инициативах сообщества, включая проекты оптимизации стоек, энергопотребления, системного управления, серверов и т.д. В частности, Huawei внесла обширный вклад в разработку предстоящих спецификаций для модуля ускорителя ОСР, передовых систем охлаждения и OpenRMC.

"Стратегические инвестиции и сотрудничество Huawei с OCP являются взаимовыгодными для всех заинтересованных сторон, - прокомментировал г-н Кеннет Чжан (Kenneth Zhang), генеральный директор FusionServer - коммерческого подразделения интеллектуальных вычислительных систем Huawei. - Объединяя обширный опыт нашей компании в телекоммуникационной и облачных сферах со знаниями и наработками сообщества ОСР, мы наращиваем свою способность создавать передовые, гибкие и открытые решения для клиентов по всем миру. А лидерские позиции на рынке и глобальная инфраструктура ЦОД Huawei помогут OCP осваивать новые географии и новые сегменты рынка".

В своей программной речи на конференции OCP Global Summit представители Huawei поделятся дополнительной информацией о планах внедрения технологии Open Rack, а также об общей стратегии сотрудничества с ОСР. Huawei также планирует представить некоторые элементы этих решений, включая вычислительный модуль на базе ОСР, ЦП Huawei Kunpeng 920 ARM, ИИ-процессор Huawei Ascend 310 и другие интеллектуальные вычислительные продукты из своего ассортимента, на своем выставочном стенде в ходе саммита.

Для получения дополнительной информации посетите стенд Huawei и присоединяйтесь к программным и закрытым сессиям с участием компании:

Номер стенда: B2

График программных докладов: 3/15 11:38 Grand Ballroom

График закрытых сессий: 3/14 14:05-14:30 - 210BF

О компании Huawei

Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах - телекоммуникационных сетях, ИИ, смарт-устройствах и облачных сервисах, - мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами, мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций.

При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. Штат из 180 000 сотрудников работает в подразделениях компании в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Huaweiwww.huawei.com и следите ша нашими новостями на :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/836199/Huawei.jpg