NetComm представляет новый IIoT-роутер для поддержки среднескоростных приложений

СИДНЕЙ (SYDNEY), 15 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания NetComm расширила свой портфель решений для промышленного Интернета вещей (Industrial Internet of Things (IIoT)), представив IIoT-роутер 4G LTE Category 1 (NTC-220). Новый продукт обеспечивает возможность надежного и безопасного сетевого подключения со средней пропускной способностью по общедоступным сетям LTE.

Обеспечиваемое устройством NTC-220 сетевое взаимодействие со скоростью связи на уровне нескольких мегабайт в секунду позволит быстрее развертывать IIoT-приложения на рынке.

Кроме того, использование широко распространенной технологии LTE Category 1 гарантирует практически повсеместное сетевое покрытие, что также станет стимулом для расширенного внедрения промышленного Интернета вещей.

Средняя пропускная способность канала связи, обеспечиваемая NTC-220, позволяет оборудованию быстрее отправлять данные по сети, сохраняя при этом оптимальный ресурс аккумулятора, что повышает эффективный срок службы продукта.

Стремительно растущее число приложений, внедряемых в среде IIoT, приводит к повышению требований к сетевому взаимодействию со стороны конечных пользователей, что в свою очередь формирует потребность в широком спектре доступных устройств.

Появление роутера NTC-220 в портфеле IIoT-продуктов от NetComm не только удовлетворяет эту потребность, но и означает, что отныне в ассортименте компании представлены IIoT-решения, охватывающие полный спектр приложений - от предназначенных для узкополосного Интернета вещей (NB-IoT) с технологией LTE Category-1 до высокоскоростных систем, нуждающихся в расширенных возможностях LTE Category-6.

NTC-220 оснащается операционной системой (ОС) NetComm на базе Linux. Данная платформа позволяет разработчикам решений и системным интеграторам создавать собственные приложения с использованием инструментального пакета (SDK) NetComm, а встроенный GPS-модул обеспечивает роутеру возможность отслеживать подвижные активы из любой точки.

Директор по вопросам маркетинга и коммуникаций NetComm Элс Берт (Els Baert) отметил:

"Наша компания с гордостью представляет новое пополнение в ассортименте IIoT-продуктов. Новый роутер NTC-220 демонстрирует лучшие в своем классе характеристики надежного сетевого подключения и обеспечивает средний уровень пропускной способности для поддержки широкого спектра приложений.

Сегодня компании по всему миру начинают по-настоящему осознавать возможности заметного повышения производительности, открываемые IIoT-приложениями. По прогнозам Gartner, к 2021 году стоимость мирового рынка промышленного Интернета вещей достигнет 123 млн долл. США.

Располагая длительным и обширным опытом в сфере создания высококачественных продуктов для IIoT, мы представляем NTC-220 - решение, обеспечивающее возможности сетевое взаимодействия во всех сегментах этой быстро развивающейся отрасли - от торговых автоматов и камер видеонаблюдения до сельскохозяйственных сенсоров и множества других прикладных пользовательских сценариев".

О компании NetComm

Компания NetComm (ASX: NTC) является международным разработчиком решений, ликвидирующих разрыв между оптоволоконными сетями, домами, устройствами или машинами. В мире, где все хотят постоянно оставаться на связи, наиболее сложные задачи сетевого соединения решаются с помощью специально разрабатываемых систем широкополосной связи в формате Fixed Wireless, беспроводных технологий М2М/промышленного Интернета вещей и решений "волокно до точки распределения (FTTdp)". Команда NetComm прекрасно понимает, что единого рецепта для решения любых проблем не существует. Все операторы и предприятия отличаются друг от друга. Именно поэтому мы создаем оптимальные решения VDSL, Gfast, 4G и 5G для каждой конкретной сети, рынка или географического региона. Учрежденная в 1982 году компания NetComm является всемирно признанным новатором в сфере революционных технологий для передачи данных. www.netcommwireless.com

Материалы для СМИ:

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https://www.dropbox.com/s/brzf5bsec4vhygt/NTC-220_SideAngle_Antennas_6-WayTeminalBlock_On.png?dl=0