Supermicro предоставляет комплексный портфель систем на базе ГП NVIDIA

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 18 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, представляет самый обширный в отрасли портфель серверов на базе ГП NVIDIA® на выставке в рамках саммита GPU Technology Conference (GTC) 2019, проходящего на территории выставочного комплекса San Jose Convention Center с 18 по 21 марта (стенд №829).

Используя технологии графических процессоров NVIDIA в сочетании с обширным опытом самостоятельных инженерно-технических разработок для проектирования передовых серверных систем, компания Supermicro предлагает своим клиентам самый комплексный портфель решений на базе ГП NVIDIA. От NVIDIA Tesla®, Quadro®, GRID® и до серверной архитектуры NVIDIA HGX-2 - в ассортименте Supermicro представлены суперсерверы (SuperServers), оптимизированные под весь спектр рыночных сегментов и приложений, включая VDI, профессиональные системы визуализации, транскодинг, Интернет вещей, ВПВ, ИИ-формирование логических выводов и глубинное обучение.

"Наш передовой портфель систем, оптимизированных под графические процессоры NVIDIA, продолжает расширяться по мере разработки инновационных серверов Supermicro, удовлетворяющих растущий рыночный спрос на широкий спектр ИИ-решений, - прокомментировал президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - Характеризуясь усовершенствованной конструкцией для полноценного использования возможностей новейших ГП NVIDIA Tensor Core, наши ГП-серверы не только максимально повышают производительность и эффективность на уровне системы, но и предоставляют самый гибкий набор опций и инструментов, включая передовые возможности сетевого взаимодействия и хранения данных".

"Внедрение графических процессоров NVIDIA Tensor Core в составе ГП-оптимизированных серверов Supermicro SuperServer обеспечит корпоративным клиентам колоссальное повышение производительности, - отметил вице-президент и генеральный директор департамента ускоренных вычислений NVIDIA Иэн Бак (Ian Buck). - Эти серверы заметно увеличивают пропускную способность рабочих процессов с использованием ИИ и большим объемом вычислительных операций и при этом максимально сокращают энергопотребление".

Формирование логических выводов на базе ИИ

Для удовлетворения потребностей стремительно развивающегося рынка высокоскоростных систем формирования логических выводов, стимулируемого появлением таких технологий, как 5G, "умные города" и Интернет вещей, генерирующих гигантские объемы данных и требующих принятия решений в режиме реального времени, компания Supermicro создала новый SuperServer 6049GP-TRT. Данный сервер демонстрирует превосходные параметры производительности, необходимые для вертикального масштабирования технологий в современной ИИ-среде. Обеспечивая максимальную плотность и производительность ГП, Сервер 4U поддерживает до 20 графических процессоров NVIDIA T4 Tensor Core, три терабайта памяти и 24 диска 3,5'' с возможностью "горячей" замены. Эта система также оснащается четырьмя 2000-ваттными резервными источниками питания титанового уровня (2+2), помогающими оптимизировать параметры энергоэффективности, продуктивной эксплуатации и надёжности сервера.

NVIDIA T4 - самый эффективный в мире графический процессор, способный усиливать традиционные корпоративные серверы для поддержки полного спектра ускоренных приложений, включая ИИ-обучение, формирование логических выводов и машинное обучение. Корпоративным клиентам графические процессоры NVIDIA T4 в составе высокоплотных серверов Supermicro обеспечивают резкое повышение пропускной способности, коэффициента использования ресурсов и энергоэффективности систем.

Supermicro располагает полной линейкой ГП-систем 4U, поддерживающих ультраэффективные процессоры NVIDIA T4, разработанные для ускорения рабочих процессов глубинного и машинного обучения, а также формирования логических выводов с помощью любого серийного сервера. Транскодерный модуль с аппаратным ускорением в составе NVIDIA T4 обеспечивает одновременную потоковую трансляцию нескольких видеофайлов в формате HD в режиме реального времени и позволяет интегрировать технологию глубинного обучения в канал кодового преобразования видеоконтента, обеспечивая создание нового класса приложений смарт-видео. Для достижения высокой скорости реагирования эти модели внедряются в мощные ГП-серверы Supermicro, где обеспечивают максимальную производительность логических рабочих нагрузок.

Контейнерные решения с оптимизацией под NGC

Supermicro SuperServer 4029GP-TVRT оптимизирован под технологию NGC (NGC-Ready), что упрощает фактическое внедрение приложений ИИ и ВПВ в центрах обработки данных. Клиенты могут использовать ГП-ускоренное программное обеспечение из реестра контейнеров NGC, включая обширную библиотеку прикладных программ ИИ и ВПВ, с новыми контейнерами машинного обеспечения и аналитики данных, будучи совершенно уверенными в надежности сервера 4029GP-TVRT, представляющего собой систему 4U, оснащенную восемью ГП NVIDIA V100 Tensor Core с технологией высокоскоростного взаимосоединения NVLink™".

ИИ-обучение и ВПВ

Сложность приложений высокопроизводительных вычислений повышается с каждым днём, поскольку именно они открывают пути для важных научных открытий. Новый SuperServer от Supermicro на базе NVIDIA HGX-2, 9029GP-TNVRT, поддерживает 16 ГП NVIDIA V100 Tensor Core 32 Гб с возможностью соединения посредством NVIDIA NVLink и NVSwitch™, что позволяет ему использовать свыше 80 000 ядер CUDA и обеспечивает феноменальное ускорение ИИ и ВПВ как в физической среде, так и в облаке. Эта система демонстрирует производительность на уровне до 2 петафлопов, занимая при этом всего десять ячеек стоечного пространства.

От естественной речи, произносимой компьютерами, до автономных автомобилей - стремительный прогресс технологий ИИ совершает революции в целых отраслях. При этом растет и число ИИ-моделей, способных обеспечить поддержку этим процессам. Одновременно повышается и сложность приложений ВПВ, предоставляющих фундамент для важных научных открытий. Cистема Supermicro SuperServer на базе HGX-2 (SYS-9029GP-TNVRT) предоставляет дата-центрам расширенный функциональный дизайн для ускорения приложений ИИ и ВПВ в облачной среде. Благодаря отточенной оптимизации, этот SuperServer от Supermicro обеспечит высочайшую производительность вычислений и самый большой объем памяти для быстрого обучения моделей.

Подробную информацию о продуктах Supermicro с поддержкой графических процессоров NVIDIA можно получить по ссылке https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.

О компании Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

Компания Supermicro®, лидер в сфере высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива "We Keep IT Green®" позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

