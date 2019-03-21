Новикомбанк получил право привлекать в депозиты средства федерального бюджета. Об этом говорится в Распоряжении Правительства РФ от 18 марта 2019г года №451-р, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Новикомбанк является 100% дочерней структурой Госкорпорации Ростех. Занимает 25-е место по объему активов среди крупнейших банков России. В течение 25 лет специализируется на финансировании предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. В 2018 году объем предоставленных Новикомбанком кредитов предприятиям реального сектора экономики превысил 350 млрд рублей, рост кредитного портфеля составил 51%. Средства предназначены для расширения производственной базы, внедрения передовых технологий, налаживания выпуска новых образцов продукции в интересах российских и зарубежных заказчиков.

Показатель качества кредитного портфеля Новикомбанка, составляющий 1,7% на 1 января 2019 года, один из лучших по банковской системе России. Это подтверждает эффективность выбранной бизнес-модели в решении задач по обеспечению финансирования деятельности крупнейших предприятий машиностроения и передовых технологий.

Осуществляя функционал единого корпоративного казначейства Ростеха, Новикомбанк организует оптимальное использование остатков денежных средств на счетах предприятий Корпорации. Развитая корреспондентская сеть и современные продукты торгового финансирования Новикомбанка, включающие гарантии, аккредитивы и целевые кредитные линии, обеспечивают своевременное проведение расчетов с контрагентами Корпорации в самых удаленных районах земного шара. Эффективные организация и процедуры принятия решений, развитая региональная сеть, современная информационно-технологическая инфраструктура, а также уникальные профессиональные кадры позволяют Новикомбанку предоставлять качественные финансовые услуги, обеспечивать контроль целевого использования бюджетных средств, их надежную защиту и сохранность.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России, является участником системы страхования вкладов. Предоставляет весь спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование российских промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. Международное агентство Moody's назначило Новикомбанку рейтинг В1, прогноз позитивный.