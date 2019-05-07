Двусторонний полуэлементный модуль LONGi 72 поставил рекорд выработки электроэнергии

СИАНЬ (XI'AN), Китай, 7 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- 29 апреля компания LONGi сообщила, что генерирующая мощность фронтальной стороны двустороннего модуля, состоящего из 72 элементов половинного размера, превысила 450 Вт, что является мировым рекордом для устройств данного типа. Новый рекордный показатель был подтвержден авторитетным сертификационным агентством TÜV-SÜD.

Этот результат в очередной раз подтверждает правильность выбранной компанией LONGi стратегии корпоративного развития посредством технологических инноваций. В ходе испытаний, состоявшихся 24 апреля прошлого года, монокристаллический PERC-модуль LONGi, содержавший 60 элементов половинного размера, продемонстрировал генерирующую мощность на уровне свыше 360 Вт, поставив мировой рекорд для систем данного класса.

Вице-президент LONGi Solar д-р Лью Цзюнь (Lv Jun) отметил: "Монокристаллический полуэлементный модуль LONGi объединяет технологию монокристаллических PERC-элементов с конструкцией двустороннего полуэлементного модуля, эффективно сокращая пакетные потери и повышая среднюю выходную мощность на 5-10 Вт. Элементы половинного размера обладают очевидными преимуществами в аспекте генерирования электроэнергии в условиях низкого освещения и характеризуются высокой теплостойкостью. Новый рекорд мощности модуля - еще один шаг на нашем пути к инновационным прорывам".

В январе этого года положительная эффективность преобразования энергии монокристаллическими PERC-элементами LONGi достигла 24,06%, превысив установленный ранее теоретический предел эффективности подобных элементов на уровне 24%. Постоянное обновление мировых рекордов наглядно демонстрирует стабильное технологическое лидерство LONGi.

Согласно данным финансового отчета на 2018 год, в прошлом году инвестиции компании в НИОКР составили 183,58 млн долл. США, а штат научно-технического персонала предприятия достиг 548 сотрудников. LONGi зарегистрировала 526 патентов, а ее продукты и технологии неизменно занимают ведущие позиции в отрасли.

Процесс перехода на экологически чистые и низкоуглеродистые источники энергии набирает обороты по всему миру, и на этом фоне стремительно развивается отрасль фотовольтаики. По данным Международного энергетического агентства (IEA), общемировая установленная мощность солнечных электростанций к 2030 году достигнет 1721 ГВт, а к 2050 году этот показатель составит уже 4 670 ГВт. Инновации в сфере солнечных технологий будут идти в авангарде этого прогресса, а высокоэффективные и качественные фотоэлектрические продукты останутся основным "двигателем" энергетической революции.

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