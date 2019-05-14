Революция в рекламе: видео с возможностью совершать покупки во время просмотра

МАДРИД, 14 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Рекламные видеоролики всегда были важным инструментом влияния на пользователей, поскольку доносили содержание рекламных сообщений в ясной и динамичной манере. Однако непосредственной интерактивности раньше в этой области добиться не удавалось.

В марте 2019 года фирма Vidoomy представила новый формат рекламного видео, благодаря которому стала возможной полная интерактивность с пользователями. Такая реклама успешно используется известными брендами в различных странах для следующих целей:

во время премьер фильмов, что обеспечивает взаимодействие со зрителями, позволяя им просматривать трейлеры, покупать или бронировать билеты в кинотеатры, получать доступ к неопубликованной информации, поддерживать интерактивное общение с киногероями и т. д.;

при выпуске новых моделей автомобилей, что, в частности, позволяет клиентам бронировать тест-драйвы, смотреть, как выглядят автомобили разных расцветок, осуществлять индивидуальный подбор аксессуаров, сравнивать различные комплектации и т. д.;

для представления туристических направлений, что дает пользователю возможность выбрать райский уголок, посмотрев в режиме реального времени окрестности каждого отеля и совершив по ним виртуальную прогулку, а также взаимодействовать с отелями, тоже в режиме реального времени, и получать всю необходимую информацию.

По словам Маркоса Куэсто, генерального директора Vidoomy, одним из ключевых факторов роста компании в 2019 году стало сотрудничество с рядом партнеров, специализирующихся на обработке данных. Это позволило разбить пользовательскую аудиторию более чем на 200 сегментов с конкретными характеристиками, такими как, например, любимые виды спорта, покупательная способность, профессия, пол или музыкальные предпочтения.



В планах компании на этот год — запуск интерактивного продукта на новых направлениях, включая моду, технологии, финансовые услуги и видеоигры.

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