Универмаги Wanda официально переименованы в Suning.com Plaza

НАНКИН (NANJING), Китай, 16 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- 5 мая этого года компания Suning.com, дочернее предприятие Suning Holdings Group ("Suning"), сообщила об официальном переименовании приобретенной ею в феврале сети из 37 универмагов Wanda в Suning.com Plaza. Первый обновленный магазин откроется уже к концу этого месяца.

Как рассказал генеральный директор Suning.com Хоу Эньлун (Hou Enlong) в ходе пресс-конференции по случаю предстоящего шопинг-фестиваля 6/18, 37 новых торговых центров Suning.com Plaza продолжат сотрудничество с прежними поставщиками Wanda. Объединяя онлайн- и офлайн-бренды Suning, включая RedBaby, Suning JIWU и круглосуточные минимаркеты Suning, инновационный коммерческий комплекс смарт-ритейла станет новой моделью шопинга, предоставляющей посетителям возможности пройтись по магазинам, перекусить и развлечься.

Вместе с 19 существующими Suning.com Plaza и 16 филиалами Suning Plaza компания на сегодняшний день располагает 72 торгово-развлекательными комплексами, управляя крупнейшей сетью подобных объектов в Китае.

Являясь ведущим многоканальным смарт-ритейлером Китая, Suning.com прилагает все усилия для формирования всеобъемлющей экосистемы розничной торговли как посредством онлайн-платформ, так и через физические торговые точки, предоставляя своим клиентам разнообразные варианты шопинга в любое время и в любом месте. В торговых центрах Suning.com Plaza будут доступны все варианты платежей Suning, а также сервисы доставки в радиусе трех километров Suning Logistics. Компания также планирует вкладывать средства в расширение возможностей внутренней и зарубежной цепочек поставок с целью привлечения передовых брендов, взаимодействия с модными шопперами и предоставления потребителям доступа к новейшим тенденциям и актуальным новинкам.

В марте 2019 года Suning и Итальянское торговое представительство заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на укрепление сотрудничества между сторонами в вопросах продвижения итальянских торговых марок на китайском рынке посредством многофункциональных онлайновых и офлайновых платформ Suning. Для Suning это соглашение является важным шагом к дальнейшему повышению потенциала его зарубежной цепочки поставок, специализирующейся на модной одежде и товарах широкого потребления.

Вместе с этим, преимущества онлайн- и офлайн-платформ Suning дополнительно расширятся с появлением магазинов Suning.com Plaza, где потребителей ждет комплексный и удобный сервис при поддержке технологий Suning Big Data. Беспроблемный и эффективный шопинг обеспечивают решения смарт-ритейла и точный маркетинг, персонализируемый под нужды любых покупателей.

Опираясь на собственную систему смарт-ритейла, компания Suning представит комплексные информационные и цифровые инновации в сети Suning.com Plaza, а также будет использовать свои обширные технологические возможности - включая машинное обучение, искусственный интеллект и IoТ,- для ускоренной дигитализации процессов управления традиционными универмагами в стремлении повысить общий уровень сервиса, обеспечить дополнительный приток прибыли в отрасль и привести модель шопинга "здесь и сейчас" в соответствие с текущими предпочтениями и привычками потребителей.

В феврале 2019 года Suning сообщила о приобретении всех универмагов Wanda, принадлежавших китайскому девелоперу коммерческой недвижимости Wanda Group. Этот шаг был сделан с целью расширения портфеля реальных магазинов и оптимизации цепочки поставок всех категорий товаров для удовлетворения потребностей широкого круга местных потребителей и повышения прибыльности китайского рынка розничной торговли.

О компании Suning

Основанная в 1990 году компания Suning Holdings Group является одним из ведущих коммерческих предприятий Китая и владеет двумя открытыми акционерными обществами в КНР и Японии. В 2018 году предприятие третий раз подряд заняло второе место среди 500 ведущих негосударственных предприятий Поднебесной с годовым доходом в размере 557,875 млрд юаней (около 69 млрд евро). Следуя концепции "экосистемного лидерства путем обеспечения высочайшего качества жизни для всех и каждого", Suning постоянно укрепляет и расширяет свое присутствие в основных вертикально интегрированных отраслях: Suning.com, логистике, финансовых сервисах, высоких технологиях, недвижимости, спорте, масс-медиа и развлечения и инвестиционной деятельности. В 2017 и 2018 гг. компания включалась в рейтинг Fortune Global 500.

www.suningholdings.com

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/888237/Suning_com_Plaza_2.jpg