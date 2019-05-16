ВДОХНОВЛЕННЫЕ ИСКУССТВОМ: ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ LG SIGNATURE ВОЗГЛАВЛЯЮТ ПРОГРЕСС ОТРАСЛИ

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 16 мая 2019 г. /PRNewswire/ - LG SIGNATURE (www.lgsignature.com) представил новую рекламную интернет-кампанию, представляющую технологии ультрапремиального бренда. В центре внимания кампании со слоганом "Искусство вдохновляет технологии. Технологии дополняют искусство" находятся передовые достижения, представленные в элегантных и функциональных продуктах LG SIGNATURE. Так LG SIGNATURE повышает качество жизни потребителей и задает новые стандарты технологического прогресса с передовым OLED телевизором, стиральной машиной с двигателем Inverter Direct Drive и Centum System™, холодильником с инверторным линейным компрессором и функцией InstaView Door-in-Door™.

Ознакомьтесь с мультимедийным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/English/8544251-lg-signature-inspired-by-art/

OLED-телевизор LG SIGNATURE обеспечивает исключительно высокое качество изображения с эффектом погружения. Технология OLED от LG – это 8 миллионов самоподсвечивающихся пикселей, обеспечивающих глубокий черный цвет, а значит высокую контрастность и невероятно реалистичные изображения.

В дополнение к максимально точному воспроизведению черного и естественным цветам, технология LG OLED обеспечивает потрясающую детализацию отображения даже самых темных сцен, а благодаря широкому углу обзора все зрители в комнате получают одинаково четкое и яркое изображение. Эта технология также отличается быстрой скоростью отклика, что дарит пользователям дополнительное удовольствие при просмотре остросюжетных фильмов и спортивных соревнований, а также в режиме видеоигр. Сводя к минимуму излучение синего света, OLED снижает напряжение глаз и повышает комфорт просмотра для зрителей.Ультратонкий и изящный дизайн OLED-телевизора LG SIGNATURE станет отличным дополнением любого интерьера.

Стиральная машина LG SIGNATURE отличается минимальным уровнем шума и вибраций даже в режиме самого интенсивного отжима. Запатентованная система подвески LG Centum System™ повышает надежность и энергоэффективность двигателя стиральной машины, обеспечивая деликатный и качественный уход за одеждой. Благодаря датчику, оптимизирующему скорость вращения, и виброизолятору, помогающему сдерживать инерцию от движений барабана, Centum System™ сводит вибрации и шум к абсолютному минимуму. Более того, двухшаровый стабилизатор (Dual Ball Balancer) поддерживает оптимальный баланс нагрузки, а "умная" демпфирующая система вносит свой вклад в общую стабильность стиральной машины.

Помимо этого стиральная машина LG SIGNATURE оснащена системой прямого привода LG Inverter Direct Drive - одним из важных технологических достижений в отрасли бытовой техники, впервые представленный в 1998 году. Благодаря тому, что двигатель напрямую соединен с барабаном без ремней и роликов, стиральная машина LG SIGNATURE работает тихо и практически без вибраций, при этом генерирует мощные потоки воды, обеспечивая лучший результат стирки. Двигатель с системой прямого привода оснащен технологией "6 движений заботы" (6 Motion DD) - это 6 различных алгоритмов вращения барабана (Базовый, Реверсивное вращение, Насыщение, Кручение, Разглаживание, Покачивание), максимально адаптированных к типам тканей и объему стираемого белья. Благодаря этому стиральная машина обеспечивает превосходное качество стирки одежды и самое бережное обращение даже с деликатными тканями, тем самым продлевая срок их срок службы.

Холодильник LG SIGNATURE станет изящным дополнением интерьера любой кухни. Устройство оснащено инверторным линейным компрессором, дольше сохраняющим свежесть продуктов, работает практически бесшумно и отличается точным контролем температуры и сниженным потреблением энергии. "Сердце" холодильника - инверторный линейный компрессор LG, оснащенный, в отличие от традиционных моделей, прямым поршневым приводом. Благодаря такой конструкции, компрессор подвергается меньшей силе внутреннего трения, что позволяет ему эффективнее преобразовывать линейное движение в охлаждающую мощность, одновременно сокращая температурные колебания.

Еще одна передовая технология InstaView™ Door-in-Door® предотвращает потерю холодного воздуха и обеспечивает максимальное удобство эксплуатации холодильника. Тонированное стекло InstaView™ Door-in-Door® становится прозрачным, если постучать по поверхности два раза. Тем самым пользователь видит содержимое холодильника, не открывая дверцу, что предотвращает потерю холодного воздуха и обеспечивает энергосбережение. Значительное уменьшение частоты открытия двери холодильника обеспечивает оптимальную температуру хранения продуктов питания и повышенную энергоэффективность. Новая парадигма в проектировании холодильной техники пересматривает понятие удобства и привлекает внимание потребителей к холодильникам LG по всему миру.

"Продукты бренда LG SIGNATURE сочетают результаты технологического прогресса с квинтэссенцией превосходного дизайна, - прокомментировал вице-президент подразделения разработки продуктов LG SIGNATURE Брюс Чанг (Bruce Chang). - Техника LG SIGNATURE воплощает наше стремление повышать качество жизни людей с помощью устройств, объединяющих в себе эксклюзивные формы и превосходную функциональность. Мы и дальше будем создавать передовые, высококлассные продукты, удовлетворяющие потребности потребителей и укрепляющие наши позиции на мировом рынке бытовой техники".

О бренде LG SIGNATURE

LG SIGNATURE - первый бренд класса "ультра-премиум" от LG Electronics. Объединяя лучшие технологии LG и передовой дизайн, бренд LG SIGNATURE предлагает потребителям коллекцию продуктов, отличающихся утончённой элегантностью и превосходными параметрами производительности. На сегодняшний день, в ассортименте LG SIGNATURE представлены холодильник с функцией InstaView Door-in-Door™, стиральная машина с двумя барабанами, климатический комплекс и ультратонкий OLED-телевизор серии W. Все продукты LG SIGNATURE объединяет одна общая черта: бескомпромиссное качество и внимание к деталям. Коллекция LG SIGNATURE неоднократно завоёвывали различные отраслевые награды за технологические инновации и изысканный дизайн, включая премию "За лучшие инновации" 2017 CES, золотую медаль iF-2016, а также дизайнерскую премию Red Dot-2016 и Engadget Best of CES Award 2019 за LG SIGNATURE OLED TV R. Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к сайту www.LGSIGNATURE.com