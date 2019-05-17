В США разрешили продажу системы нагревания табака

МОСКВА, 17 мая. IQOS стал первой электрической системой нагревания табака, допущенной к продаже на территории США после принятия в 2009 году Законодательного акта, возложившего на FDA функцию регулирования табачных изделий, и в том числе надзор за инновационной продукцией.

Решение FDA было вынесено по результатам всесторонней оценки предпродажной заявки, внесенной производителем устройства компанией Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) на рассмотрение Управления в 2017 году.

"На мой взгляд, опыт исполнения решения FDA важно будет изучить, посмотреть, к чему это приведет. Но я думаю, что это решение заслуживает внимания по той простой причине, что FDA, в вопросах обращения лекарственных средств и безопасного питания, является авторитетным регулятором, к которому прислушиваются не только в Америке, но и за её пределами. Конечно, нужно поддерживать такой тренд в регулировании. Я думаю, что всё-таки регулировать IQOS также, как традиционный табак, было бы неправильно. Тем более, многие говорят о том, что это один из способов бросить курить", - отметил Николай Дронов, председатель Координационного Совета МОД "Движение против рака".

"Решение FDA допустить IQOS к продаже на территории США является важнейшим шагом навстречу почти 40 млн американцев – мужчин и женщин, которые курят. Некоторые из них откажутся от этой привычки, но большинство не сделает этого, и для них IQOS представляет собой бездымную альтернативу, на которую они могут перейти, вместо того, чтобы продолжать курить", - отметил главный исполнительный директор ФМИ Андре Калантзопулос прокомментировал новость.

Ранее ФМИ также подала заявку на признание IQOS "табачной продукцией модицифированного риска", решение по которой пока не вынесено.