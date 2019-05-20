Концерн "Вега" завершил реализацию первой очереди программы "Безопасный город" в Бишкеке

Москва, 20 мая. АО "Концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех) ввел в эксплуатацию инфраструктуру первого этапа программы "Безопасный город" в Киргизской республике. В рамках госконтракта в Бишкеке развернуты аппаратно-программные комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и системы интеллектуального видеонаблюдения. На сегодняшний день комплексами оснащены 52 скоростных рубежа, 38 перекрестков, а также поставлены 20 переносных систем фотофиксации нарушений ПДД.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе визита в Центр мониторинга Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Киргизской Республики высоко оценил работу концерна "Вега" по развертыванию системы.

"С каждым годом наблюдался рост аварийности, а смертность и травматизм приобретали угрожающие масштабы. Сегодня мы можем констатировать, что силами команды специалистов нам удалось добиться успешной реализации первого этапа проекта "Безопасный город", - заявил Мухаммедкалый Абылгазиев. - Спад наблюдается по всем основным показателям: количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось почти вдвое, количество нарушений правил дорожного движения уменьшилось на треть".

"Несмотря на небольшой срок эксплуатации оборудования, система показала высокую эффективность. Киргизия планирует развивать проект "Безопасный город" и в ближайшие два года обеспечить автоматический контроль дорожного движения на всей территории республики. Конкурс на второй этап проекта уже опубликован, и концерн рассматривает возможность своего участия в нем", - рассказал генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

Работы по развертыванию системы интеллектуального видеонаблюдения и комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД выполнены в рамках государственных контрактов между АО "Концерн "Вега" и Государственным Комитетом по информационным технологиям и связи Правительства Киргизии, заключенных в ноябре 2018 года. В настоящее время концерн осуществляет эксплуатацию системы и предоставляет государственному заказчику информацию о нарушении правил дорожного движения, собранную в автоматическом режиме. Срок оказания услуг составляет пять лет.

"Росэлектроника" является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд рублей. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и четыре – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВаз, КамАЗ, Концерн Калашников, "Вертолеты России", Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн 589 млрд рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд рублей, а EBITDA – 305 млрд рублей. Заработная плата в среднем по корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.