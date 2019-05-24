РСПП признал "Новотранс" одним из лидеров российского бизнеса

Москва, 24 мая. Грузовая компания "Новотранс" стала победителем в конкурсе "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2018" в номинации "За динамичное развитие бизнеса". Конкурс организован и проведен Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Новотранс" показал по аудированным данным РСБУ высокую динамику в период с 2015 по 2018 год. В частности, рост объема годовой выручки от реализации услуг превысил 41%. Средний темп прироста чистой прибыли - свыше 111%, а производительности труда – порядка 46%. В 2018 году темп роста инвестиций в основной капитал превысил 48%. На основе этих показателей эксперты конкурса присудили ГК "Новотранс" победу в номинации "За динамичное развитие бизнеса".

Сегодня президент РСПП Александр Шохин в ходе торжественной процедуры награждения передал диплом победителя руководству холдинга "Новотранс".

"Причина столь высокой динамики роста ГК "Новотранс" не только в выгодной рыночной конъюнктуре, сложившейся в сегменте железнодорожных грузоперевозок. В холдинге сформировалась профессиональная и эффективно работающая команда, ориентированная на результат. Профессиональный и высококвалифицированный менеджмент, выстраивание долгосрочных партнерских отношений с ОАО "РЖД", клиентами группы и контрагентами позволили нам войти в число лидеров отечественного бизнеса", - сказал президент группы компаний "Новотранс", член правления РСПП Константин Гончаров.

Всероссийский конкурс РСПП проводится уже 11 лет. Его цель — содействие устойчивому развитию компаний, отвечающему долгосрочным экономическим интересам государства, а также определение динамично развивающихся компаний на основе экономических и социальных показателей их деятельности. В конкурсе приняли участие более 300 крупных компаний – членов РСПП. В номинации "За динамичное развитие бизнеса" эксперты РСПП сравнивали ключевые финансово-экономические показатели 56 компаний.