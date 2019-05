Компания Microsoft открыла в Чжаоцине "Инкубатор облачных и мобильных технологий"

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU) и ЧЖАОЦИН (ZHAOQING), Китай, 29 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- 22 мая этого года в новом районе Чжаоцина успешно прошел Чжаоцинский саммит научно-технологических разработок и инноваций-2019 под тематическим названием "Создаем интеллектуальное будущее с помощью науки и инноваций". В ходе этого мероприятия состоялась официальная презентация программы "Инкубатор облачных и мобильных технологий" от компании Microsoft. Эта инициатива дала начало созданию в Чжаоцине платформы для инкубации прикладных облачных и мобильных технологий. В создании платформы, получившей название "Unicorn Field", приняли участие Управляющий комитет Нового района Чжаоцин и компания Microsoft China. Управление проектом осуществляет предприятие Heungkong Cloud Science and Technology (Zhaoqing) Co., Ltd. Основная цель программы заключается в создании пространства для совместных инноваций с акцентом на больших данных и искусственном интеллекте. В ходе упомянутого форума состоялось награждение шести первых команд инкубатора.

Как отметил главный директор по вопросам стратегического планирования Microsoft Innovation Alliance Дай Цзитин (Dai Ziting), в дальнейшем созданный компанией Microsoft "Инкубатор облачных и мобильных технологий" будет не только предоставлять профессиональные сервисы инкубирования перспективных высококлассных проектов, но и обеспечит заказчикам из всех уголков земного шара доступ к передовым рыночным ресурсам и технической поддержке от специалистов Microsoft.

По словам генерального директора Центра науки и инноваций компании Heungkong Group и исполнительного директора Unicorn Field Фэна Цзяньлиня (Feng Jianlin), Unicorn Field, как независимый бренд научно-технологического подразделения Heungkong Group, будет использовать ресурсы принадлежащего группе Международного центра технологических инноваций для достижения статуса целостного лидера в вопросах создания и управления региональной экосистемой научных инноваций. "Наша уникальная "пирамидальная" система предоставляет плодотворную почву для ускоренного развития бизнеса и способствует технологической трансформации местных отраслей промышленности, объединяя все ресурсы и компоненты экосистемы инновационных НИОКР".

Программа Microsoft "Инкубатор облачных и мобильных технологий" - Чжаоцинская платформа инкубации прикладных облачных и мобильных технологий (Unicorn Field) официально начинает свою работу. Используя преимущества региональных ресурсов НИОКР и одновременно глубоко интегрируясь с высокотехнологическими и стратегическими инновационными отраслями, включая интеллектуальное производство, энергосбережение, защиту окружающей среды и электротранспорт, платформа будет ориентирована, в первую очередь, на облачные вычисления, Интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект и 5G. В задачи проекта входит поиск и инкубирование предпринимателей и разработчиков инноваций, предоставление им профессиональных сервисов, включая поддержку запуска, доступ к совместной инфраструктуре, технические услуги, консалтинг, инвестиции и финансирование, рекомендации по вопросам предпринимательской деятельности, обмен ресурсами и т.д.

Чжаоцин - один из девяти городов в дельте Жемчужной реки и одна из самых быстро развивающихся городских агломераций региона Большого залива Гуандуна, Гонконга и Макао. Располагая большими коммерческими площадями и весьма выгодным географическим расположением в качестве связующего звена между Большим заливом и юго-западными регионами КНР, Чжаоцин поддерживает тесные связи с Гонконгом. Власти города планируют всесторонне использовать преимущества, открываемые процессом развития региона Большого залива, для привлечения высококлассных трудовых и коммерческих ресурсов из Гонконга, повышения темпов промышленной модернизации и развития экономики посредством внедрения научно-технологических решений. В планы Чжаоцина входит и создание Специальной экспериментальной зоны сотрудничества в регионе Большого залива Гуандуна, Гонконга и Макао. Проект уже получил предварительное одобрение компетентных органов провинции Гуандун. Административный секретарь САР Гонконг Кэрри Лам (Carrie Lam), принимавшая участие в 21-м заседании Совместной конференции по вопросам сотрудничества между Гонконгом и Гуандуном 16-17 мая, совершила визит в Чжаоцин. 19 мая делегация Гонконгской комиссии по вопросам городского планирования также посетила город с целью "углубленного изучения проекта Специальной экспериментальной зоны сотрудничества в регионе Большого залива и планирования строительства делового центра Zhaoqing Hong Kong City". Согласно информации из публичных источников, руководство Гонконгского политехнического университета и Открытого университета Гонконга планируют открыть в Чжаоцине собственные кампусы.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/892944/Heungkong_Group.jpg