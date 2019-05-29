От акционеров Nuevolution получены обязательства по публичному предложению акций Amgen

ТАУЗАНД-ОКС (THOUSAND OAKS), Калифорния, 29 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- 22 мая 2019 года, в 08:00 по центрально-европейскому стандартному времени, компания Amgen Inc. ("Amgen") (код NASDAQ: AMGN) обнародовала рекомендуемое публичное предложение покупки всех акций, принадлежащих акционерам Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution"), ("Предложение") за наличные средства по цене 32,50 шведских крон за одну акцию ("цена Предложения").(1)Акции компании Nuevolution зарегистрированы на стокгольмской бирже Nasdaq в категории предприятий с малой капитализацией. Для получения дополнительной информации о Предложении, включая условия и положения для участников, см. пресс-релиз Amgen ("Уведомление о Предложении") по ссылке www.amgen.com/amgen/announcement.

После упомянутого уведомления Amgen, S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse и SEB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse ("SEB-Stiftelsen"), совокупно владеющие 7% и 5% акций Nuevolution (3 288 306 и 2 458 009 акций соответственно), взяли на себя обязательства принять Предложения с некоторыми условиями, заключив соответствующие соглашения. Безотзывные обязательства S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse и SEB-Stiftelsen распространяются на все принадлежащие им акции компании Nuevolution. Условием для принятия данного Предложения является объявление его безусловным не позднее 1 сентября 2019 года, а также отсутствие со стороны Amgen значительных нарушений Правил поглощения, установленных стокгольмской биржей Nasdaq ("Правила поглощения") и других действующих норм законодательства, распространяющихся на данное Предложение, включая Регламент ЕС о злоупотреблениях на рынке (596/2014/EU).

Как говорится в Уведомлении, Sunstone LSV Fund I K/S ("Sunstone"), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) и Stiftelsen Industrifonden ("Industrifonden"), владеющие 21%, 20% и 18% (т.е. совокупно 59%) акций и прав голоса в компании Nuevolution, ранее уже обязались принять Предложение на аналогичных условиях. В общей сложности, безотзывные обязательства Sunstone, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Industrifonden, S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse и SEB-Stiftelsen распространяются на 71% от общего количества существующих акций Nuevolution (35 071 866 штук).

Информация о Предложении представлена на веб-сайтах: www.amgen.com/amgen/announcement и www.sebgroup.com/prospectuses.

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

По вопросам связей с инвесторами: Арвинд Суд (Arvind Sood), Amgen Inc., +1 805-447-1060.

По вопросам коммуникаций со СМИ: Триш Хокинс (Trish Hawkins), Amgen Inc., +1 805-447-5631.

Amgen обнародует представленную в данном пресс-релизе информацию в соответствии с требованиями Правил поглощения. Информация была предоставлена для публикации 08:00 29 мая 2019 года (CEST).

Важная информация

Данный пресс-релиз опубликован на шведском и английском языках.

В соответствии с условиями и положениями, описанными в Уведомлении о предложении, данное Предложение на распространяется на лиц, чье участие в нем требует подготовки каких-либо дополнительных документов, прохождения процедур регистрации или принятия иных мер, кроме предусмотренных шведским законодательством.

Данный пресс-релиз не подлежит публикации, распространению или рассылке в любых юрисдикциях, где подобные действия требуют дополнительных принятия дополнительных мер и в противном случае противоречат законам или нормативным актам такой юрисдикции. Лица, получившие данный пресс-релиз (включая, в частности, номинальных держателей акций, доверенных собственников и ответственных хранителей таких ценных бумаг) и попадающие под действие законов подобных юрисдикций, должны самостоятельно принять меры к ознакомлению и соблюдению действующих ограничений и требований. Несоблюдение данного условия может представлять собой нарушение законодательства соответствующей юрисдикции в сфере ценных бумаг. Во всех установленных и допустимых законом случаях компания Amgen отказывается от любой ответственности за несоблюдение таких ограничений третьими лицами. Любые заявления о предполагаемом принятии данного Предложения, являющиеся прямым или косвенным результатом нарушения таких ограничений, могут быть неприняты во внимание.

Данное Предложение не предоставляется и не будет предоставлено, прямо или косвенно, в Австралии, Канаде, Гонконге, Японии, Новой Зеландии и Южной Африки посредством почтовой связи или при помощи иных инструментов межгосударственной или иностранной торговли, а также любых средств национальных фондовых бирж перечисленных стран. Данное ограничение распространяется, в частности, на факсимильную передачу документов, электронную почту, телекс, телефонную связь, Интернет или иные формы электронной передачи данных. Данное Предложение не может быть принято, а акции не могут участвовать в данном Предложении при использовании перечисленных выше форм связи, инструментов торговли и средств фондовой биржи на территории Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии или Южной Африки, а также лицами, проживающими на территории или являющимися резидентами перечисленных стран. Соответственно, данный пресс-релиз, а также любая другая документация, имеющая отношение к Предложению, не отправляются и не должны отправляться по почте или иным образом передаваться, распространяться или пересылаться в Австралию, Канаду, Гонконг, Японию, Новую Зеландию (а также по территории этих стран), а также лицам, находящимся или являющимся резидентами и имеющих юридические адреса в этих странах. Банки, брокеры, дилеры и другие номинальные держатели акций от имени лиц, проживающих или являющихся резидентами Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии и Южной Африки, не должны перенаправлять данный пресс-релиз и иные документы, связанные с Предложением, таким лицам. Компания Amgen не будет направлять возмещения по данному Предложению в Австралию, Канаду, Гонконг, Японию, Новую Зеландию или Южную Африку.

Любые заявления о предполагаемом принятии данного Предложения, являющиеся прямым или косвенным результатом нарушения этих ограничений, признаются недействительными, а заявления о предполагаемом принятии предложения от лиц, находящихся в Австралии, Канаде, Гонконге, Японии, Новой Зеландии и Южной Африки, их представителей, фидуциаров и других посредников, действующих на недискреционных основаниях от имени принципала, дающего распоряжения из Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии или Южной Африки, будут признаны недействительными и отклонены. Каждый держатель акций, принимающий участие в Предложение, должен подтвердить, что не является гражданином или резидентом Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии или Южной Африки, не находится на территории этих стран и не действует на недискреционных основаниях от имени принципала, являющегося гражданином или резидентом Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии, Южной Африки или находящегося на территории этих стран.

Невзирая на вышеизложенное, компания Amgen сохраняет за собой право разрешить участие в Предложении лицам, не являющимся резидентами Швеции, при условии, что Amgen, по своему собственному усмотрению, получит удовлетворительное подтверждение возможности осуществления такой сделки в соответствии с действующими нормами законодательства.

В установленных и допустимых законом случаях компания Amgen или ее брокеры могут приобретать, заключать соглашения о прямом или опосредованном приобретении акций Nuevolution, не предусмотренных данным Предложением, до, в течение и по окончании срока приема заявок от участников Предложения. Данное условие распространяется и на другие ценные бумаги, непосредственно конвертируемые или обмениваемые на акции Nuevolution (включая варранты). Подобные сделки приобретения могут осуществляться на фондовой бирже по рыночным ценам или за пределами биржевой площадки по договорным ценам. Любая информация о таких сделках будет обнародована в соответствии с требованиями законодательства Швеции.

Важная информация для американских акционеров

Описанное в данном пресс-релизе Предложение распространяется на акции шведской компании Nuevolution. Предложение предоставляется на территории США на основании освобождения от соблюдения определенных правил тендерных предложений, предусмотренных Правилом 14d ‐1(c) Закона о ценных бумагах и фондовых рынках от 1934 года с поправками и дополнениями ("Закон о ценных бумагах") и в соответствии с требованиями раздела 14(е) Закона о ценных бумагах, а также в соответствии с положениями шведского законодательства. В этой связи, Предложение будет подлежать разглашению информации и другим процедурным требованиям, в том числе в отношении прав на отказ, графика предложения, процедур расчетов и сроков платежей, отличающихся от применяемых к процедурам и правилам внутренних тендерных предложений на территории США. У американских акционеров могут возникнуть трудности с реализацией своих прав и требований, проистекающих из американских федеральных законов в сфере ценных бумаг, поскольку компания Nuevolution зарегистрирована за пределами юрисдикции США, а некоторые ее должностные лица не являются резидентами Соединенных Штатов. Существует вероятность, что американские акционеры не смогут подать иски против неамериканского предприятия или его должностных лиц за нарушения фондового законодательства США в суды других юрисдикций. Кроме того, для них может оказаться затруднительным заставить неамериканскую компанию и ее дочерние предприятия подчиниться решениям судов США. Денежные выплаты, получаемые акционерами-налогоплательщиками США по данному Предложению, могут облагаться подоходным налогом в США, а также иными сборами в соответствии с налоговым или иным законодательством соответствующих штатов и регионов США или иностранных государств. Рекомендуем каждому акционеру проконсультироваться с независимыми экспертами по вопросам налогообложения выплат по данному Предложению.

В соответствии с общепринятой в Швеции практикой и согласно Правилу 14e‐5(b) Закона о ценных бумагах, компания Amgen, ее аффилированные лица и брокеры (выступающие в роли агентов Amgen или ее аффилированных лиц) могут время от времени, не в рамках данного Предложения и за пределами США, осуществлять прямой или опосредованный выкуп или вступать в соглашения о приобретении акций Nuevolution, на которые распространяется действие данного Предложения, а также любых других ценных бумаг, конвертируемых или обмениваемых на акции компании, до и в течение периода приема заявок от акционеров. Подобные сделки могут осуществляться как на открытом рынке по преобладающим ценам, так и в формате частных транзакций по согласованной стоимости. В тех случаях, когда информация о таких сделках или соглашениях предается гласности в Швеции, аналогичная информация будет предоставляться и американским акционерам Nuevolution. Кроме того, финансовые консультанты Amgen могут участвовать в стандартных торговых операциях с ценными бумагами Nuevolution, включая, в частности, сделки их приобретения.

В контексте данного раздела под "США" или "Соединенными Штатами" следует понимать Соединенные Штаты Америки (их территории и владения, все штаты Соединенных Штатов Америки и округ Колумбия).

Прогностические заявления

Данный пресс-релиз содержит прогностические заявления, основанные на текущих ожиданиях и предположениях Amgen. Все заявления, не являющиеся констатацией исторического факта, могут считаться прогностическими, включая заявления о результатам Предложениях и связанных с ним сделках, преимуществах и взаимодополняющем эффекте таких сделок, потенциальных последствий Предложения для непринявших его акционеров Nuevolution, будущих возможностей для Amgen и Nuevolution, а также любых прогнозах прибыли, операционной рентабельности, капитальных расходов, наличных средств и других финансовых показателей, ожидаемых юридических, политических, нормативных или клинических результатах, вероятных моделях поведения пациентов или медицинских специалистов, назначающих тот или иной препарат, мерах, направленных на компенсацию расходов, а также последствиях реализации таких прогнозов и т.д. Прогностические заявления не являются констатацией фактов и подвержены значительным рискам и факторам неопределенности, включая описанные выше и более подробно изложенные в отчетах, предоставляемых Amgen Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынках США, в т.ч. новейший годовой отчет по форме 10-K и последующие периодические отчеты по форме 10-Q и 8-K. При отсутствии иных указаний информация, предоставляемая компанией Amgen, актуальна на момент публикации пресс-релиза. Компания не несет никаких обязательств по обновлению прогностических заявлений в результате получения новых сведений, возникновения новых обстоятельств или по каким-либо иным причинам, если того не требуют нормы действующего законодательства или Правила поглощения. Компания не дает никаких гарантий относительно достоверности прогностических заявлений, а фактические результаты ее деятельности могут значительно отличаться от прогнозов Amgen.

Примечания

(1) В случае, если Nuevolution выплатит дивиденды или осуществит иное распределение средств между акционерами до момента выплат по данному Соглашению, цена Предложения будет соответствующим образом уменьшена.

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