Вьетнамская компания выбрала Infortrend для копирования растущих объемов данных

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 30 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сообщила, что дочернее предприятие энергетической корпорации Vietnam Electricity, Southern Power Corporation, использовала хранилища EonStor GSe для расширения возможностей резервного копирования и восстановления информации в своей базе данных на фоне непрерывного повышения качества своих сервисов. Новая простая в эксплуатации система хранения данных сокращает потребность в людских ресурсах и снижает операционные расходы, тем самым помогая предприятию ежегодно экономить 30% эксплуатационных издержек.

Основанная в 1994 году государственная корпорация Vietnam Electricity недавно отметила достижение 4 уровня энергетических сервисов. Это означает, что клиенты вся процедура подключения и использования электросетей - от регистрации до оплаты регулярных платежей, - может осуществляться через онлайн-платформы. Однако столь высокий уровень обслуживания приносит с собой дополнительные сложности в аспекте ИТ, создавая давление на существующую ИТ-инфраструктуру.

В этой связи компания Southern Power Corporation приняла решение заменить системы хранения данных предыдущего поколения на Infortrend EonStor GSe 1000, и сформировать систему SAN с восемью оптоволоконными каналами 8 G и 42 твердотельными дисками 10 ТБ. Решение GSe 1000 обеспечивает возможность расширения емкости хранилища до 4 ПБ и оснащается двумя слотами для модульных хост-плат, что позволяет с легкостью удовлетворять дальнейшие потребности компании, связанные с увеличением объемов данных. Кроме того, GSe поставляется в комплекте с интуитивно понятным управляющим программным обеспечением EonOne для конфигурации и мониторинга соответствующих задач посредством централизованной платформы. Решения Infortrend обеспечивают Southern Power современную систему хранения информации с расширенным функционалом и возможностями управления.

"Модернизация традиционных ИТ-систем может стать настоящей головной болью, ведь этот процесс требует заметных усилий и финансовых вложений. Линейка хранилищ EonStor Gse с модульной конструкцией и гибкими возможностями расширения емкости способна избавить клиентов от множества проблем при переходе на цифровые технологии", - отметил старший директор по вопросам планирования производства Infortend Томас Као (Thomas Kao).

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TWSE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.infortrend.com/

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.