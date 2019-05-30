Инициативы бренда "Кагоцел" отмечены программой "Лучшие социальные проекты России"

Москва, 30 мая. Церемония награждения участников программы "Лучшие социальные проекты России" состоялась 24 мая 2019 года. Активности бренда "Кагоцел" - "Забота О" и "Осознанный выбор. Размечтайся!" - победили в номинациях "Корпоративные проекты" и "Социальный маркетинг" соответственно.

В рамках проекта "Забота О" противовирусный бренд "Кагоцел" исполнил самые искренние и добрые желания, при этом показав, что забота кроется и в обычных повседневных мелочах. Конкурс состоял из нескольких этапов, приуроченных к соответствующим поводам: "Забота о животных" (февраль 2018), "Забота о любимых" (23 февраля 2018 и 8 марта 2018), "Забота о родителях" (12 июня 2018), "Забота о детях" (1 сентября 2018) и "Забота о себе" (декабрь 2018). Пользователи публиковали свои истории в социальных сетях с хештегом #Забота О. Информационная поддержка – анонсирование конкурса и объявление победителей – осуществлялась радиостанциями холдинга "ЕМГ": "Европа Плюс", "Ретро FM" и др.

Еще один проект бренда "Кагоцел", вошедший в список лучших, - "Осознанный выбор. Размечтайся" - позволил на примерах реальных историй рассказать о важности осознанного выбора в жизни, вдохновить других и помочь реализовать свою мечту, поверив в собственные силы. Ведь для ее воплощения нужно начинать с малого, а результат может дать многое. Именно для того, чтобы люди могли услышать нужные слова поддержки, способные помочь реализовать самые заветные желания, был запущен этот проект.

"Социально ориентированный бизнес как явление сформировался в нашей стране относительно недавно. Конечно, впереди еще много работы, но благодаря, в том числе, программе "Лучшие социальные проекты России" всем нам удалось оценить выдающиеся результаты, уже достигнутые в этом направлении. Мы искренне рады, что проекты "Забота О" и "Осознанный выбор. Размечтайся!" бренда "Кагоцел" признаны одними из лучших и помогли стать на шаг ближе к изменению качества жизни людей", - отметила продакт-менеджер по "Кагоцелу" компании "Ниармедик" Анна Дахина.

По данным статистики, человек тратит на простуду примерно 21 день в год. С учетом средней продолжительности жизни человека (78,5 лет), получается, что на простуду можно потратить больше 4,5 лет своей жизни. Сохранить это драгоценное время - главная социальная составляющая бренда "Кагоцел".

"Кагоцел" – оригинальный противовирусный препарат для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа для взрослых и детей с 3-х лет, является неоднократным победителем премий Russian Pharma Awards, "Зеленый крест" и "Товар года". Препарат получил признание как специалистов, так и потребителей, и укрепился в статусе эффективного, безопасного средства против гриппа и ОРВИ.

Программа и Форум "Лучшие социальные проекты России" — это ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Социальные проекты выявляют лучшие практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России.

Имеются противопоказания, перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.