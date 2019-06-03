Олимпийка вновь стала неотъемлемой составляющей мужского гардероба

Москва, 3 июня. Спортивная одежда неизменно присутствует в гардеробе мужчины, который любит спорт, ведет активный образ жизни и одевается в повседневно-спортивном стиле. В этом сезоне такой элемент спортивной одежды, как олимпийка, вновь набирает популярность, войдя в топ самых популярных спортивных вещей.

История

Москва, 1980 год, Олимпиада, члены сборной СССР одеты в трикотажные костюмы темно-синего цвета. Главное в них – куртки, имеющие воротник-стойку, застежку-молнию и белые полоски декора. Именно за этими куртками закрепилось олимпийское название. Однако наши спортсмены носили аналогичные модели еще в начале 50-х годов прошлого века, а в 60-е их производили известные иностранные фирмы, специализирующиеся на товарах для спорта. Довольно быстро мужская олимпийка и в России, и за рубежом стала повседневной одеждой, которую носили все: простые люди, фанаты команд, герои фильмов и музыканты.

Снова на пике моды

Шло время, и олимпийка менялась вместе с ним, все больше подстраиваясь под моду и появляясь не только на спортивных площадках, но и на подиумах. Сегодня она снова в тренде. Причина успеха кроется в удобстве, привлекательном дизайне, высокотехнологичных тканях.

Выбирать просто

Выбрать олимпийку совсем не сложно, если ориентироваться на ее назначение, качество, цвет, эргономичность кроя. Компания PUMA предлагает классические или ретромодели - новые версии и интерпретации.

- Модель The Kooples Track Top разработана вместе с дизайнерами французского бренда и стала синтезом спортивного стиля PUMA, урбанистической эстетики и парижского шика, подходит для города;

- Ткань олимпийки RBR T7 Track Jacket – это полиэстер и хлопок двойной вязки, а также влагоотводящая обработка на биологической основе, в такой куртке хорошо в автомобиле и на прогулке;

- Модель M PD T7 Track Jacket выполнена в двух оттенках серого цвета. Но олимпийки могут быть не только сдержанных, но и ярких тонов, иметь контрастные вставки или различные принты, в том числе графический фотопринт;

- Стандартная посадка, рукава-реглан, молния по всей длине, фронтальные карманы, эластичный пояс и манжеты превращают олимпийку PUMA XTG Woven Jacket в незаменимую, к примеру, для кросс-тренинга.

Олимпийка переживает пик популярности, стремясь к новым рекордам в мире спорта и моды.