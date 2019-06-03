Университет им. Хамада бин Халифа объявляет прием заявок на новые академические программы

ДОХА, Катар., 3 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Университет им. Хамада бин Халифа (HBKU), являющийся одним из ведущих высших учебных заведений страны, расширяет свою академическую деятельность за счет восьми новых учебных программ, проводимых в шести его колледжах. Эти программы были недавно представлены на официальном торжественном мероприятии, в результате которого были привлечены сотни потенциальных кандидатов на их прохождение в великолепном университетском городке, расположенном в столице Катара Дохе.

Список вновь представленных программ включает обучение на степень магистра гуманитарных наук по прикладной исламской этике в Колледже исламских исследований, а также степень доктора философии по гуманитарным и социальным наукам в Колледже гуманитарных и социальных наук. Кроме того, HBKU предлагает программы обучения на степени магистра информационных систем в сфере управления здравоохранением и магистра естественных наук в сфере управления спортивно-развлекательной деятельностью (совместная программа с Университетом Южной Каролины) в Колледже науки и техники, а также магистра международного права и иностранных дел и магистра международной экономики и торгово-промышленного права в Колледже юриспруденции. В настоящее время предлагаются программы обучения на степени магистра физвоспитания в Колледже медико-биологических наук (совместная программа с Университетом Южной Каролины), а также магистра общественно-политических наук в Колледже государственной политики.

Новые программы обучения, предлагаемые HBKU, рассчитаны на формирование специализированного объема знаний, необходимых для приобретения навыков, наиболее востребованных в настоящее время и в будущем как на местных, так и на международных рынках труда. Расширение перечня предлагаемых академических программ является отражением логического продолжения устойчивого роста и лидерства данного университета как академического учреждения и поставщика услуг многодисциплинарного образования и научно-исследовательской деятельности в Катаре.

Проректор HBKU по учебной работе Марьям аль-Маннай (Maryam Al-Mannai) заявляет следующее: "Каждая из новых программ HBKU прошла тщательный отбор с учетом прошлых, текущих и будущих задач и тенденций. Программы разработаны на основе знаний и опыта преподавателей высшего уровня, образовательной экосистемы с заботой об учащихся и гармоничного учебного плана, сводящего нетрадиционные методики обучения в единое целое".

"Благодаря набору специализаций, охватывающему глобальную этику, общественные науки, медико-биологические науки и физическую культуру, международное право и отношения, а также государственную политику, эти программы являются свидетельством устойчивого роста HBKU. По мере приближения десятой годовщины своего основания университет цементирует важнейшие достижения, материализовавшиеся за очень короткий период времени".

В последние годы HBKU претерпевает небывалый рост предложений учебных программ и, как следствие, академического потенциала. Университет продолжает вдохновлять и оценивать по достоинству все большее число выпускников со всего мира, каждый из которых преуспевает в своей соответствующей сфере.

Только в прошлом году университет успешно запустил шесть новых программ обучения на различные степени, реализуемых Колледжем исламских исследований и Колледжем науки и техники.

На HBKU возложена задача по обеспечению специализированных и оригинальных образовательных программ. Осенью 2019 года университет будет предлагать уже в общей сложности 33 программы на получение степеней магистра и доктора философии. Обширная сеть выпускников университета включает в себя сотни дипломированных специалистов, каждый из которых имеет заметное влияние в своих соответствующих областях.

Для подачи заявки на обучение по инновационным программам университета перейдите на страницу admissions.hbku.edu.qa.

Информация об университете им. Хамада бин Халифа

Обновляясь сегодня, формируем завтрашний день

Университет им. Хамада бин Халифа (HBKU), являющийся участником Катарского фонда образования, науки и общественного развития (QF), был основан в 2010 году как высшее учебное заведение с большим объемом научно-исследовательской работы, действующее в качестве катализатора преобразований в Катаре и всем регионе, которые будут иметь общемировой резонанс. Университет HBKU, расположенный в академгородке, взял на себя миссию по формированию и развитию кадрового потенциала за счет расширения академического опыта, инновационной экосистемы и уникальных партнерских взаимоотношений. HBKU предлагает многодисциплинарные программы высшего образования и аспирантуры через сеть своих колледжей, обеспечивая возможности для научно-исследовательской деятельности и гуманитарного образования посредством своих учреждений и центров. Более подробная информация об HBKU представлена по адресу: www.hbku.edu.qa.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/896214/Hamad_Bin_Khalifa_University.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/770031/HBKU_Logo.jpg