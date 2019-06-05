Вэнь Цзэпин: китайцы - наследники и хранители сокровищ цивилизаций Азии

БЭЙЦЗИН (BEIJING), 5 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Вэнь Цзэпин (Wen Zeping) - молодой предприниматель, выросший в социалистическом Китае. В феврале 2019 года он инвестировал 10 млн долл. США в создание компании Lanjiao Media Co., Ltd. в американском Лас-Вегасе. На тот момент ему исполнилось 30 лет. Этот шаг имеет большое значение для реализации его стратегии развития коммерческой деятельности за рубежом.

На днях в Китае успешно завершилась Первая конференция по диалогу между цивилизациями Азии, участие в которой принимал и Вэнь Цзэпин. На ряду с другими активностями мероприятия он посетил Международный гастрономический фестиваль в Чэнду (Chengdu Panda International Gourmet Festival). Г-н Вэнь высоко оценил успех Первой конференции по вопросу между цивилизациями Азии, а также поддержал инициативу китайских властей по "углублению обмена, взаимному обучению и созданию сообщества с единой судьбой".

Подтверждая главный посыл конференции, он отметил, что цивилизации Азии - мудры и самобытны. Друг от друга их отличают различные культурные группы, яркие языки, разнообразные традиции, а иногда - и просто головные уборы. В процессе многовекового развития Азии они осознали необходимость открывать двери друг перед другом, уважать другие цивилизации и относиться к ним как к источникам новых знаний, способных обогатить их собственное общество.

Сегодня Вэнь Цзэпин активно готовится к открытию финансируемого им Фонда развития цивилизаций Азии. В этом процессе он выдвигает множество новых идей, включая "100 азиатских планов". Кроме того, в своем родном Чэнду он проводит яркую медиа-кампанию, ориентированную на создание и распространение увлекательного, наполненного позитивной энергетикой видеоконтента и литературных произведений.

Вэнь Цзэпин уверен, что любую цивилизацию должны характеризовать самобытность, равноправие и инклюзивность. Каждая цивилизация - это квинтэссенция красоты, а все хорошее взаимосвязано между собой. Проведение Конференции по диалогу между цивилизациями Азии - инновационная, прогрессивная и очень важная инициатива. Она не только затрагивает общее будущее различных цивилизаций, но и сохраняет их отличительные черты и ценности. В дальнейшем, открытый Китай будет все активнее познавать внешний мир и вместе с другими странами работать над созданием светлого будущего.