Открытие завода Haval в Туле служит стимулом для укрепления сотрудничества Китая и России

МОСКВА, 7 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущий китайский бренд внедорожников Haval SUV ("Haval") на днях открыл свой комплексный завод в Туле и представил Haval F7 - первую модель, которая сойдет с конвейера тульского предприятия. На презентации нового производства присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Это событие ознаменовало наступление новой эпохи в китайско-российских взаимоотношениях и 70-й юбилей экономического сотрудничества между двумя странами.

Являясь крупнейшим российским промышленным проектом и первой зарубежной базой китайского автопроизводителя с полным циклом производства, завод играет важную роль в достижении поставленной российскими властями амбициозной цели - к 2024 году выйти на пятое место среди крупнейших экономик мира, - а также в реализации китайской инициативы "Один пояс, один путь". Haval F7 - станет первой серийной моделью, выпускаемой новым заводом. В зависимости от комплектации, стоимость нового внедорожника составит от 1,449 млн российских рублей. Чтобы выразить свою поддержку этому масштабному проекту, главы обоих государств оставили свои подписи на первом "международном автомобилем".

"Открытие завода по выпуску продукции Haval является важным достижением на пути превращения Китая в экспортную сверхдержаву. Мы первыми в автомобильной отрасли представили столь глобализованный подход, - отметил глава правления Great Wall Motor Company Limited Вэй Цзяньцзюнь. - Для успешного внедрения китайских технологических и производственных инноваций в мировом масштабе, нашим автопроизводителям следует вкладывать средства в развивающиеся региональные экономики".

Высокие гости смогли познакомиться с двумя моделями Haval - F7 и H9, - а глава КНР Си Цзиньпин выразил полное одобрение и поддержку стратегии бренда по освоению российского рынка.

В рамках стратегии Haval "Глобализация 3.0", тульский завод стоимостью 500 млн долл. США послужит стимулом для экономического развития России, принеся региону доход в размере свыше 3 млрд юаней и создав 4 000 новых рабочих мест. Стратегическое географическое положение предприятия также позволяет ему активно привлекать в регион поступления от зарубежных продаж: Haval планирует экспортировать продукцию завода в Казахстан, Азербайджан, Молдову и Кыргызстан.

О бренде Haval

Торговая марка Haval, входящая в состав концерна Great Wall Motor Company Limited (OTCPink: GWLLF), является китайским брендом внедорожников №1 и быстро развивающимся международным производителем SUV. Осуществляя независимую деятельность с 2013 года, Haval занимает 2-е место в рейтинге самых дорогостоящих брендов внедорожников-2017 и 16-е место в списке 100 самых ценных автобрендов мира-2018 по версии Brand Finance Auto & Tyres.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайтhttp://www.haval-global.com/

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