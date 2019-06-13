Trina Solar представляет двусторонние модули на базе элементов i-TOPCon типа N

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 13 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar, ведущий мировой поставщик комплексных решений для солнечной энергетики, недавно сообщила о начале серийного производства двусторонних модулей со стеклянным покрытием и солнечными элементами типа N по технологии i-TOPCon. Максимальный показатель выходной мощности фронтальной стороны модуля с 144 полуразмерными элементами i-TOPCon достигает 425 пиковых ватт, а максимальная эффективность модуля - 20,7%.

Новые фотоэлектрические модули i-TOPCon оснащаются двусторонними элементами i-TOPCon типа N с двусторонним коэффициентом свыше 80%, многошинной технологией (MBB), двойным стеклянным покрытием, а также характеризуются технологиями использования квадратных пластин монокристаллического кремния, двусторонних и полуразмерных элементов. Эти высокоэффективные системы демонстрируют пониженный температурный коэффициент и низкий показатель световой деградации (LID), что заметно повышает фактическую выходную мощность модулей. Они также обеспечивают выработку дополнительных 5-30% энергии с тыльной стороны и имеют 30-летнюю гарантию линейной производительности.

Поставленный институтом Fraunhofer ISE мировой рекорд эффективности небольших по площади односторонних элементов TOPCon на уровне 25,8% воодушевил другие учреждения и производителей на исследования и разработку солнечных элементов с пассивированными контактами В 2015 году Ключевая государственная лаборатория фотоэлектрических технологий (SKL PVST) приступила к изучению двусторонних элементов TOPCon большой площади, ориентированных на массовое промышленное производство. Новая разработка получила название "i-TOPCon". В 2019 году компании Trina Solar удалось достичь среднего показателя эффективности фронтальной стороны элементов i-TOPCon на уровне свыше 23%.

Элементы i-TOPCon оснащаются фронтальными борными эмиттерами и тыльными пассивирующими контактами. После окончания проектно-конструкторских работ в лаборатории SKL PVST новая разработка была запущена в полномасштабное серийное производство в цехах компании Trina Solar в городе Чанчжоу. В мае 2019 года компания сообщила о достижении нового мирового рекорда эффективности солнечных элементов i-TOPCon из монокристаллического кремния (c-Si) типа N. На этот раз лаборатории SKL PVST удалось достичь показателя в 24,58%. Этот результат был подтвержден независимой немецкой организацией ISFH CalTeC для всей площади элемента (244 см2), включая шины.

Ссылка на визуальные приложения: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/TSM-NEG15MC.20%28II%29.jpg

Субтитры: TSM-NEG15MC.20(II)

О компании Trina Solar

Основанная в 1997 году компания Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Компания специализируется на исследованиях в сфере фотовольтаики, производстве и сбыте фотоэлектрической продукции; реализации отраслевых проектов, эксплуатационно-техническом обслуживании солнечных электростанций; разработке и продаже умных вспомогательных систем для микросетей и комбинированных источников энергии, а также управлении энергетическими облачными платформами. В 2018 году Trina Solar представила собственный бренд Energy Internet of Things (IoT), а также инициировала создание Альянса по промышленному развитию энергетического Интернета вещей и Центра промышленных инноваций нового энергетического Интернета вещей в сотрудничестве с ведущими предприятиями и исследовательскими учреждениями мира. Компания стремится сохранять за собой статус лидера мировой отрасли умной энергетики.