"A Brand New Day", Второй Саундтрек К Игре BTS WORLD, Будет Выпущен 14 Июня

СЕУЛ, Корея, 14 июня 2019 года /PRNewswire/ -- Netmarble анонсировала "Новый день" — второй из трёх саундтреков к BTS WORLD, дата релиза назначена на 14 июня, 1:00 по тихоокеанскому времени / 18:00 KST.

"Новый день" — электронная хип-хоп композиция от j-hope и V, записанная при участии поп-звезды из Швеции Сары Ларссон. Песня была спродюсирована британским продюсером электронной и хип-хоп музыки и музыкантом-битмейкером Mura Masa.

Неповторимая ритмичность бита от Mura Masa гармонично дополняется звуками восточного музыкального инструмента, создавая тем самым дерзкий, но благозвучный инструментал. Традиционный корейский музыкальный инструмент тэгым превалирует на дорожке, демонстрируя совершенство самого что ни на есть корейского, и в то же время современного звучания, а сочетание восточного и западного вокалов обнаруживает очаровательную, ни с чем не сравнимую гармонию.

Песня "Dream Glow", выпущенная 7 июня, и новая песня "A Brand New Day" — треки, которые были созданы специально для игры BTS World. В соответствии с внутриигровой историей, они призваны изобразить пробу пера артистов. Релиз альбома со всеми тремя (третья песня должна быть представлена 21 июня) саундтреками к игре назначен на 28 июня.

В дополнение к этому Netmarble продемонстрировали "Другой сюжет", часть игры BTS World, через официальный сайт. В ней каждый участник BTS выступает в роли главного героя. Две истории — RM и Jin — были показаны 10 и 12 июня, истории других участников будут представлены публике последовательно одна за другой.

Netmarble также предоставила игрокам возможность предварительного просмотра функции текстовой переписки с участниками BTS, являющейся одной из основных внутриигровых функций, через веб-сайт. Реакции участников группы варьируются в зависимости от сообщений, отправленных игроками. В том, как члены BTS реагируют на полученные сообщения, можно разглядеть их индивидуальные черты



Игра будет выпущена по всему миру (за исключением некоторых стран) для устройств под управлением iOS и Android. Более подробная информация о BTS WORLD на сайте https://btsw.netmarble.com. Последние новости о BTS WORLD доступны через Twitter и Instagram.

О Netmarble Corporation

Netmarble Corporation стремится развлечь аудиторию всех возрастов по всему миру, предоставляя выдающиеся мобильные игровые возможности. Будучи основанной в 2000 году в Корее, Netmarble является одной из самых быстрорастущих компаний, выпускающих мобильные игры. Она неизменно входит в число ведущих разработчиков и издателей мобильных приложений по всему миру. Более чем 6000 сотрудников Netmarble занимаются созданием и поддержкой одних из самых успешных мобильных игр, включая Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble и Seven Knights. Являясь материнской компанией Kabam, ведущего разработчика многопользовательских бесплатных мобильных игр, а также крупнейшим акционером Jam City, ведущего разработчика казуальных социальных игр, Netmarble находится в стратегическом партнерстве с CJ ENM Corporation, крупнейшей развлекательной компанией Азии Tencent Holdings, крупнейшей интернет-компанией в Азии, а также NCsoft, известной MMORPG-компанией. Более подробную информацию можно найти на сайте http://company.netmarble.com

О Big Hit Entertainment

Основанная в феврале 2005 генеральным директором и продюсером Bang Si-Hyuk, южнокорейская компания Big Hit Entertainment фокусируется на производстве музыки, работе с исполнителями и издательской деятельности. Объектом предпринимательской деятельности Big Hit является целый спектр контента, созданного на основе интеллектуальной собственности первоклассных артистов, таких как BTS и TOMORROW X TOGETHER. Следуя кредо "Музыка и исполнитель способны исцелять", Big Hit стремится оказывать положительное влияние через контент, обеспечивая комфорт и вдохновение поклонников музыки по всему миру.

О Takeone Company

Takeone Company является инновационной компанией-поставщиком контента, активно интегрирующей поп-культуру в игровую среду. Будучи основанной в 2016 году, Takeone Company — лидер в новом жанре мобильных игр под названием "Кинематографические игры". Эти игры включают в себя полнометражные видеоролики и прочий визуальный контент, который открывает новые горизонты для повествования следующего поколения. Многолетний опыт и знания в области написания сценариев и разработки игр привели к созданию таких кинематографических игр, как Take Urban, BTS WORLD. В настоящее время Takeone разрабатывает серию новых кинематографических игр. Более подробную информацию можно найти на сайте www.takeonecompany.com