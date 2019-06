Системы Supermicro обеспечивают поддержку научным открытиям и исследованиям

ФРАНКФУРТ (FRANKFURT), Германия, 17 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, предоставляет серверные системы и хранилища данных, обеспечивающие максимальную производительность и фундамент для важных прорывов в широком спектре прикладных сценариев НРС, включая научные исследования и освоение космоса.

Самым недавним примером являются изображения черной дыры, полученные из галактики, расположенной на расстоянии 55 млн световых лет от Земли (https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Black_Hole_Event_Horizon_Imaging.pdf). Передовые возможности Supmicro подтверждает и тот факт, что Центр климатического моделирования НАСА (NASA Center for Climate Simulation (NCCS)) поручил именно этой компании обеспечить расширение и модернизацию перспективных систем вычислений и аналитики данных для своего сообщества исследователей Земли и космоса.

"Предоставление таким ученым, как специалисты NASA, новейших технологий перспективных вычислений и аналитики данных является ключевым элементом стремления Supermicro сделать этот мир лучше не только для существующих, но и для будущих поколений, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Являясь разработчиком аппаратных решений, мы вкладываем большие усилия и средства в создание ресурсоэкономичных серверов, графических процессоров и хранилищ данных, включая шасси, источники питания, вентиляторы и прочие подсистемы с 12-летним сроком службы. Тем самым мы стремимся помочь нашим конечным потребителям сокращать расходы на энергоресурсы и приобретение нового оборудование, одновременно уменьшая объемы ИТ-отходов. Кроме того, продолжая традиции технологического новаторства и лидерства Supermicro в аспекте сроков вывода новых продуктов на рынок, мы уже приступили к массовым поставкам петабайтных решений 1U NVMe, предоставляя своим клиентам заметные конкурентные преимущества".

Участники ISC 2019 могут лично оценить возможности широкого ассортимента НРС-систем от Supermicro на выставочном стенде G731 в зале 3 комплекса Messe Frankfurt Tor Ost (восточные ворота). Выставка продлится до среды, 19 июня.

Являясь лидером в сфере создания серверов и хранилищ данных на базе флэш-накопителей NMVe, компания Supermicro разработала линейку петабайтных хранилищных серверов NVMe™ 1U с поддержкой флэш-технологии нового поколения, характеризующейся высочайшими показателями пропускной способности хранилища и IOPS, поддержкой NVMe over Fabrics и простотой в эксплуатации. Эти системы IU поддерживают до 1 Пб быстродействующей памяти с 32 фронтальными "горячезаменяемыми" SSD-дисками в форм-факторах U.2, EDSFF и NF1, предоставляя клиентам самый обширный выбор вариантов для высокоемких сетевых хранилищ данных, требующих минимальных показателей задержки. Новые системы открывают перед центрами данных, выполняющими информационно емкие рабочие процессы, реальные преимущества с точки зрения окупаемости инвестиций.

Используя обширный опыт самостоятельных инженерно-технических разработок для проектирования передовых серверных систем, компания Supermicro предлагает своим клиентам самый комплексный портфель решений на базе ГП NVIDIA. Передовой портфель систем, оптимизированных под параметры графических процессоров NVIDIA, продолжает пополняться инновационными ГП-серверами Supermicro, удовлетворяющими повышенный рыночный спрос на широкий спектр ИИ-решений. Подобные серверы не только максимально повышают производительность и эффективность на системном уровне, но и предоставляют гибкий выбор функций, включая самые современные опции сетевого взаимодействия и хранения данных. К примеру, производительность Supermicro SuperServer на базе NVIDIA HGX-2, 9029GP-TNVRT, в одном корпусе достигает 2 PetaFLOPS.

Уникальная разработка Supermicro, ресурсоэкономичная архитектура Resource-Saving, разделяет ЦП, память и другие подсистемы, позволяя осуществлять модернизацию каждого элемента независимо от других. Подобная концепция дает владельцам дата-центров возможность сократить расходы на циклы обновления оборудования, а также снизить показатель TCE. Дополнительную экономию обеспечивает технология общего использования энергоресурсов и систем охлаждения, а также решения с естественным воздушным охлаждением. С точки зрения трёх-пятилетнего цикла регенерации, архитектура Resource-Saving позволяет создавать в целом более высокопроизводительные и более эффективные серверы с меньшей стоимостью в сравнении с традиционными моделями, требующими демонтажа и замены. Все это позволяет центрам обработки данных независимо оптимизировать процессы внедрения новых и усовершенствованных технологий.

Перечисленные ниже линейки продуктов Supermicro поддерживают ресурсоэкономичные характеристики, обеспечивая не только исключительную производительность, но и превосходную практическую ценность: Системы SuperBlade® с двух- и четырехгнездовыми лезвийными серверами поддерживают передовые 205-ваттные процессоры, NVMe, коммутаторы 100G EDR InfiniBand или 25G/10G Ethernet, резервные источники постоянного/переменного тока и модули буфферных аккумуляторов Battery Backup (BBP), что делает их идеальным решением для корпоративной, облачной среды и прикладных сценариев HPC; BigTwin™ с высочайшими показателями производительности и плотности в четырехузловом варианте 2U, где каждый узел поддерживает 24 модуля DIMM, шесть дисков NVMe с возможностью "горячей" замены и гибкие функции сетевого взаимодействия; 4U FatTwin™ в различных комбинациях вводов/выводов, памяти и хранения данных для самых оптимизированных прикладных сценариев облака, корпоративных процессов и НРС. Чтобы узнать больше о ресурсосберегающих инновациях Supermicro и инициативах компании в области экологически безопасных вычислений, посетите веб-сайт www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

